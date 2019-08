Ministru: Cedarea guvernării ar dezamăgi milioane de susținători PSD

Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a transmis luni ca PSD nu trebuie să iasă de la guvernare pentru că altfel îi va dezamăgi pe milioanele de votanți care simpatizează partidul.

„Continuarea guvernarii reprezinta asumarea cu responsabilitate a îndeplinirii promisiunii făcută romanilor la alegerile parlamentare din 2016, de a face o Romanie mai buna prin actiuni solide si de impact. Cedarea voluntara a guvernării pentru un aparent castig electoral pe termen scurt ar fi egala cu un act de neputinta de a merge pana la capat cu indeplinirea obiectivele pentru care PSD a fost votat si ar insemna dezamăgirea a milioane de sustinatori PSD - nu poți duce jumatate de mandat încredințat de cetățenii votanți PSD și sa te aștepți sa le menții încrederea. Si nu in ultimul rand, Guvernul PSD trebui sa duca la bun sfârșit misiunea europeana desfasurata cu succes prin rezultatele Președinției la Consiliul UE si sa desavarseasca componenta europeana ce ii revine României, intr-un mod in care sa maximizeze avantajele tarii in următorul mandat al Comisiei Europene”, a scris ministrul pe Facebook.

