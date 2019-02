Ministru PSD răspunde acid ambasadei Suediei la București

Ministrul comunicațiilor, Alexandru Petrescu (PSD), a amintit, sâmbătă, pe Facebook, despre un scandal sexual de răsunet din Suedia care a amânat decernarea premiului Nobel pentru literatură în 2018, după ce ambasada Suediei la București a postatv vineri un mesaj cu privire la proiectul de buget.

„În Suedia, proiectul de lege a bugetului trebuie să fie întotdeauna prezentat cel târziu la 15 noiembrie. Scopul termenului-limită este de a asigura că există timp înainte de începerea noului an fiscal pentru a se lua deciziile oficiale necesare pentru a continua activitățile guvernamentale”, a postat vineri, pe Facebook, ambasada Suediei la București.

Mesajul oficialilor suedezi a fost publicat în ziua în care Guvernul de la București a adoptat proiectul de buget pe 2019.

Ministrul Comunicațiilor a reacționat, sâmbătă, pe Facebook, întrebându-se dacă și în 2019 se va repeta scandalul uriaș din Suedia care a amânat în 2018 acordarea premiului Nobel pentru literatură.

„Una dintre reprezentantele diplomatice a unei tari din UE la Bucuresti, cunoscuta pentru aparitiile pe retelele de socializare online gaseste de cuviinta sa ne explice metodic cum se aproba bugetul in tara sa. Multumindu-le pentru sfatul nesolicitat, poate reusesc, cu aceeasi promptitudine si umor ce le acompaniaza, de obicei, postarile online, sa ne spuna daca, anul acesta, Academia suedeza, institutia culturala responsabila pentru acordarea prestigioaselor premii Nobel va acorda premiul pentru literatura...pentru ca anul trecut, l-a ratat, dupa mai bine de 70 de ani de acordare din cauza scandalului sexual si financiar din interiorul Academiei suedeze.

In Romania, in 2019 vom avea buget cu certitudine. Ce putem afla insa despre acordarea premiului Nobel pentru literatura in 2019? Avem aceeasi certitudine sau va fi acelasi esec ca in 2018 cand iubitorii de literatura din intreaga lume au fost privati de acest eveniment care da repere in domeniu la nivel mondial?”, a scris Petrescu.

