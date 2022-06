Ministrul Agriculturii, chemat la Ambasada SUA, în contextul tot mai complicat din regiune

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a avut o întâlnire cu însărcinatul pentru afaceri al Ambasadei SUA, David Muniz, în contextul tot mai complicat din regiunea Mării Negre.

Cei doi oficiali au discutat despre colaborarea dintre România și SUA în domeniul securității alimentare, dar și despre măsurile pe care le adoptă România pentru a facilita transporturile venite din Ucraina.

Chargé d’Affaires Muniz & Minister Chesnoiu met 8 June to discuss ????????U.S. – ????????Romania collaboration on water & food security in the Black Sea Region, and the Region’s readiness to ensure flow of food commodities from ????????Ukraine. pic.twitter.com/taJmP5jhzG