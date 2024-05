VIDEO Nicușor Dan, dezvăluiri despre cum i s-a propus să ia șpagă

Primarul Capitalei a fost provocat de către protestatarul Marian Ceaușescu să vorbească despre avere, spăgi și mafia imobiliară. Nicușor Dan susține că nu are proprietăți nici în străinătate, nici în România.

„Nu se pune problema (n.r. - să fi luat șpagă). Viața mea a fost foarte liniștită, mă duceam la trei-patru conferințe de matematică pe an. Nu am nimic (n.r. - nicio vilă în străinătate), eu tot timpul am fost relaxat din punct de vedere financiar, chiar dacă stau în chirie.

590 de euro plătesc pe chirie, pe lună. Am știut că oricând pot pleca din România, să predau în altă țară, un an-doi, până când mă redresez (n.r. - financiar)", a comentat Dan.

De-a lungul timpului, lui Nicușor Dan i s-a propus să ia șpagă, dar indirect

„Și când am fost la ONG, și ne-au întrebat 'cu ce am putea să vă ajutăm?', 'ce am putea face pentru organizație?', 'ce am putea face pentru primărie?'.

Pentru că sunt un politician independent, spre deosebire de partide, care iau bani de la stat, în mod firesc am solicitat oamenilor să-mi doneze bani în campanie", a declarat primarul.

De ce a intrat Nicușor Dan în politică

Fondatorul USB - actualul USR a dezvăluit de ce a luat decizia de a intra în politică.

„Inițial, n-am vrut să intru în politică. Am intrat într-un ONG. Inițial, voiam să fac matematică în România. După care am văzut că se demolează case, că se construiește pe spațiul verde, că se construiesc blocuri între case, am făcut un ONG.

Tot dând în judecată, mi-am dat seama că nu ajungem prea departe, că blocăm un proiect, dar se construiesc 1.000 într-un an", a dezvăluit Dan.

DNA, primele precizări despre dosarul care l-ar viza pe Nicușor Dan

Direcția Națională Anticorupție transmite că efectuează cercetări in rem (cu privire la fapte) în dosarul despre care s-a afirmat că l-ar viza pe Nicușor Dan. Nicio persoană nu este urmărită penal până în acest moment. DNA ține să se distanțeze de orice acțiuni care ar putea interfera în campania electorală.

