Ministrul Culturii: 'Este o problemă că preşedintele României se încăpăţânează să nu numească interimari'

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, spune că nu înţelege de ce preşedintele României, Klaus Iohannis, nu doreşte să numească interimari la ministerele care au aparţinut miniştrilor ALDE, până când social-democraţii vor propune miniştrii plini pe portofoliile respective. Breaz susţine că pentru validarea miniştrilor pe portofoliile respective nu este nevoie de votul a 233 de parlamentari, ci de o majoritate simplă, potrivit news.ro.

“Este o problemă că preşedintele României se încăpăţânează să nu numească interimari. Aceşti miniştri sunt deja validaţi, au depus jurământul, nu mai trebuie să treacă aceşti paşi. De ce nu numeşte interimarii respectivi, pe urmă în momentul când vom decide, interimatul este de 45 de zile, şi vom propune miniştrii plini pe portofoliile respective, acolo se poate discuta. Dar în momentul de faţă eu chiar nu înţeleg de ce preşedintele nu doreşte să numească interimari”, a declarat Breaz, luni, la Digi 24.

El a precizat că această decizie a preşedintelui creează un blocaj.

“Am propus trei colegi, i-a refuzat pe toţi fără niciun motiv, asta creează un blocaj. Azi am avut o şedinţă de Guvern, nu interzice nicio lege să ţinem şedinţele de Guvern chiar dacă au portofolii libere, nu putem la nesfârşit să aşteptăm la nesfârşit până se hotărăşte preşedintele, nu putem bloca ţara, trebuie să mergem mai departe să guvernăm. Dacă am aştepta până ar numi preşedintele miniştrii pe portofoliile rămase libere, am risca să nu mai face şedinţe de Guvern pentru nu ştiu cât timp de acum înainte”, a explicat ministrul Culturii.

El a mai afirmat că dacă Guvernul vine în Parlament pentru numirea miniştrilor pe portofoliile respective nu are nevoie de votul a 233 de parlamentari, ci de o majortate simplă.

“Este fiecare portofoliu luat în parte. Când mergi cu un guvern nou ai nevoie de 233 de voturi, dar acum se poate merge pe fiecare portofoliu în parte, să ceri votul celor două camere reunite şi să fie cu majoritate simplă”,a precizat Breaz.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că respinge categoric propunerile înaintate pentru miniştrii interimari pentru ministerele deţinute de ALDE, partid ai cărui reprezentanţi s-au retras din Guvern.

Iohannis a precizat că refuză să gireze un joc politic meschin.