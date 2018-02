Ministrul de Externe al Olandei recunoaște că A MINȚIT: Ce a spus despre Vladimir Putin și nu a fost adevărat / VIDEO

Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a recunoscut, cu câteva zile înaintea unei vizite în Rusia, că a minţit despre o întâlnire, în 2006, cu Vladimir Putin, relatează Reuters.

Halbe Zijlstra a povestit în 2016 că a asistat, cu zece ani mai înainte, la o reuniune în dacea (casă la ţară) a preşedintelui rus, în care acesta a vorbit despre planurile sale cu privire la ”Rusia Mare”, scrie news.ro.

Citește și: Este oficial! El este românul care intră în administrația Trump – Ce instituție va conduce

”Eram destul de departe, dar am auzit clar răspunsul lui (Vladimir) Putin despre ceea ce considera el Rusia Mare”, a declarat el în faţa unor simpatizanţi ai Partidului Libertăţii, adăugând că aceasta ar cuprinde Rusia, Belarusul, Ucraina, ţările baltice - Lituania, Letonia şi Estonia - şi Kazahstanul.

Într-un inerviu acordat cotidianului De Volkstrant şi publicat luni, ministrul a revenit asupra acestor declaraţii.

Citește și: Grindeanu intră tare în operatori: Ce mutări pregătește ANCOM pentru 2018

El a recunoacut că nu a asistat personal la această reuniune şi a spus că declaraţiile preşedintelui rus i-au fost relatate.

”Discuţia a avut loc, iar o persoană care a asistat mi-a relatat cea ce a spus preşedintele Putin despre Rusia Mare”, precizează Halbe Zijlstra într-un comunicat.

Citește și: Situație fără precedent într-o importantă companie de stat: Cât vor crește salariile conducerii în urma trecerii contribuțiilor .

Dutch Foreign Minister in trouble after he admits lying about meeting Putin in 2006 in his dacha (holiday house). This is what FM Halbe Zijlstra said during a speech in 2016. (including English subtitles). pic.twitter.com/SrP8DfzuS0