Ministrul de Finanțe din Germania anunță o măsură care va REVOLUȚIONA Uniunea Europeană

Ministrul german de Finanţe, Olaf Scholz, a oferit miercuri o rază de speranţă că se va pune capăt blocajului în crearea uniunii bancare europene prin anunţul că Berlinul este gata să renunţe la opoziţia sa vehementă faţă de ideea unei scheme comune de garantare a depozitelor, transmite Reuters.

Olaf Scholz a subliniat că rolul global al Europei ar putea fi subminat dacă nu reuşeşte să finalizeze integrarea sectorului financiar din zona euro.



"Necesitatea de a adânci şi finaliza uniunea bancară europeană este evidentă. După mai mulţi ani de dezbateri, impasul trebuie să fie depăşit", a spus Olaf Scholz într-un editorial publicat în cotidianul Financial Times.



Scholz a subliniat că pieţele financiare europene sunt încă fragmentate, există în continuare bariere în calea liberei circulaţii a capitalului şi lichidităţii financiare şi, în plus, este nevoie de o taxare uniformă a băncilor din UE. De asemenea, dependenţa Europei de SUA sau China pentru servicii financiare, după Brexit, nu este o opţiune.



Pentru a finaliza uniunea bancară, "trebuie să existe o anumită formă de schemă comună de garantare a depozitelor. Şi acesta nu este un pas minor pentru un ministru german de Finanţe", a recunoscut Olaf Scholz.



Ideea unei scheme comune de garantare a depozitelor bancare este un subiect controversat, în special în Germania. Există temerea că deponenţii germani vor contribui la soluţionarea problemelor financiare ale instituţiilor financiare din sudul Europei.



Însă instituţiile financiare centrale europene şi liderii UE de la Bruxelles cer de multă vreme guvernelor statelor membre să pună capăt diviziunilor politice cu privire la uniunea bancară. Aceştia susţin că uniunea bancară europeană este importantă pentru a garanta că băncile cu probleme pot fi restructurate în siguranţă, fără a fi nevoie de aportul contribuabililor, şi pentru a face zona euro şi mai rezistentă la şocurile financiare.