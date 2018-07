Ministrul Dezvoltării, Paul Stănescu, și-a făcut publică declarația de avere

În declaraţia de avere a ministrului Dezvoltării, reactualizată în data de 15 iunie 2018, figurează trei terenuri agricole pe care acesta le deţine împreună cu soţia sa, Marieta Stănescu, în localităţile Cilieni, Brastavăţu şi Corabia din judeţul Olt, un teren intravilan în comuna Vişina (judeţul Olt) şi un alt teren extravilan în municipiul Craiova (judeţul Dolj), conform agerpres.

La capitolul clădiri, Stănescu are în proprietate împreună cu soţia o casă de locuit la Vişina şi un apartament la Craiova. Ministrul Dezvoltării mai deţine un autoturism Nubira, an de fabricaţie 2002, şi are un cont bancar în sumă de 24.136,45 lei.Ca venituri realizate în ultimul an fiscal încheiat vicepremierul a încasat în calitate de senator 118.327 de lei, 27.205 lei ca ministru al Dezvoltării şi 19.242 de lei de la AGROMEC Vişina de pe un teren arendat.De asemenea, soţia acestuia a primit 19.764 de lei din pensie.