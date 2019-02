Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, se bucură de proiectul de buget adoptat în Parlamentul României

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, susține că pentru prima dată în ultimii 29 de ani se alocă fonduri importante industriei naționale: peste 210 milioane de lei.

Citește și: Eugen Tomac: PMP a votat împotriva bugetului de stat pe 2019, pentru că acesta este 'nerealist'

„Proiectul legii bugetului de stat pentru 2019 a fost adoptat de plenul Parlamentului.

Pentru instituția pe care o conduc și pentru ramurile economice aflate în coordonarea acestui Minister, bugetul din acest an este unul cu adevărat istoric: peste 620 de milioane de lei.

Este unul dintre cele mai însemnate bugete alocate ministerelor de linie, ceea ce demonstrează angajamentul ferm al Guvernului PSD și al coaliției de guvernare față de economia românească.

Am construit, alături de specialiștii din Ministerul Economiei și din Ministerul Finanțelor, cărora le mulțumesc pentru efortul lor, bugetul pe acest an bazându-ne pe trei teze principale:

1. Bunăstare reală și pe termen lung - creșterea economică sustenabilă este cea care se bazează pe producție, deci avem nevoie să investim în companiile din portofoliu, pentru a le permite să producă mai mult și mai eficient.

2. Siguranță națională și prosperitate economică – Companiile din industria națională de apărare au nevoie de sprijin și fonduri pentru a putea fi competitive, reușind astfel să creeze și plus valoare economică și securitate națională.

3. Plus valoare made in România, ca urmare a începerii procesului de reindustrializare – Bugetul din acest an dă semnalul unui nou model economic, în care accentul cade pe redezvoltarea capacității de prelucrare în țară a resurselor naturale brute, pe care până acum, România le exporta.

Trebuie să ne redezvoltăm capacitatea de a prelucra în țară aceste resurse, reușind să creem locuri de muncă mai bune și mai bine plătite, plus valoare adăugată și lanțuri economice pe orizontală.

Aceste 3 teze stau la baza activității mele ca ministru și la baza activității Ministerului Economiei pentru întreaga perioadă în care voi gestiona acest portofoliu. Sunt tezele programului de Guvernare al PSD și sunt idei care au în centrul lor interesul față de cetățeanul român, angajatul român și economia românească.

Pentru prima dată în ultimii 29 de ani se alocă fonduri importante industriei naționale, în special celei de apărare: peste 210 milioane de lei, de 3 ori mai mult decât în 2018. Ca să fie clar: este cea mai mare sumă dedicată industriei de apărare din cel puțin ultimii 20 de ani.

Ca să aveți o reprezentare mai clară a performanței pe care am reușit să o realizăm: fondurile pe care le alocăm în acest pentru industria de apărare reprezintă mai mulți bani decât a avut Ministerul Economiei la un loc în ultimii ani pentru această zonă.

Am avut în vedere și dezvoltarea pe anii următori, de aceea, pe lângă cele 210 milioane de lei care reprezintă credite bugetare, am prevăzut pentru industria națională de apărare și suma record de 1 miliard de lei noi în credite de angajament pentru restructurarea industriei de apărre și pentru investiții ale agenților economici cu capital de stat din acest sector industrial.

Sunt fonduri care permit implicarea societăților din industria națională de apărare la derularea și realizarea programelor de înzestrare și de modernizare ale tehnicii de luptă.

Industria apărare poate și trebuie să redevină un motor al creșterii economice, poate și trebuie să redevină un angajator important, iar fondurile alocate prin bugetul din acest an creează premisele acestei dezvoltări.

Cele peste 210 milioane de lei în credite bugetare sunt alocate în vederea susținerii de investiții în scopul satisfacerii necesităților de înzestrare ale instituțiilor din cadrul Forțelor Sistemului Național de Apărare, în raport cu necesitatea protejării intereselor esențiale de securitate ale României ș cu angajamentele asumate în cadrul NATO și UE.

Tot pentru prima dată în ultimii 29 de ani, alocările bugetare pentru resurse minerale se fac pe principii sustenabile, având la bază în principal fondurile europene. Astfel, programele de conservare a minelor au finanțări europene în valoare de aproximativ 197 de milioane de lei, adică de 5 ori mai mult decât alocările bugetare.

Este o premieră faptul că s-a reușit finalizarea demersurilor de atragere a fondurilor europene prin Progamul Operațional Infrastructură Mare, reușindu-se astfel degrevarea semnificativă a alocațiilor bugetare necesare derulării activităților specifice etapei de conservare. Banii astfel economisiți îi putem distribui către alte zone și obiective ce necesită finanțare. Consolidarea protecției consumatorilor, prin finanțarea necesară Laboratoarelor LAREX este un alt aspect pe care aș dori să-l subliniez.

Aceste peste 18 milioane de lei vor permite atât înființarea și funcționarea de noi filiale în fiecare reședință de județ, inclusiv în cele 6 sectoare din București, cât și acreditarea și autorizarea laboratoarelor, mărirea portofoliului de încercări pentru fiecare categorie de produse, creșterea capacității de încercare a laboratoarelor și nu în ultimul rând, reamenajarea spațiilor vechi. Bugetul Ministerului Economiei, ca și întregul buget de stat pe anul 2019, este construit de către Guvernul PSD ca un buget al investițiilor, dezvoltării și creșterii. Este un buget care are la bază proiecte concrete și pune accent puternic pe creșterea investițiilor. Ne-am comportat ca un manager și ca un investitor responsabil, creând cadrul care să ne permită să culegem în curând roadele muncii de acum”, a spus ministrul Economiei, Niculae Bădălău, pe pagina sa de Facebook.