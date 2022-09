Ministrul Educației, despre uniforma obligatorie: 'Putem purta o eșarfă, o insignă!'

Ministrul Educației favorizează purtarea unor însemne astfel încât elevii să își reprezinte mai bine școala în societate.

„Nu am vorbit niciodată despre reintroducerea uniformelor obligatorii. Am spus întotdeauna că este bine - atât cât am văzut în sisteme de educaţie avansate, Statele Unite, Marea Britanie, Franţa – să avem elevi mândri de şcoala lor, să poarte un însemn, fie că este un pin, aşa cum purtăm tricolorul putem purta însemnul şcolii, fie că este o cravată, fie că este o eşarfă, pentru fete, îmi doresc să fie mândri de şcoala lor şi acest lucru să se vadă şi prin însemne. Însemne de apreciere la adresa şcolii nu înseamnă uniformă obligatorie”, a afirmat ministrul Educaţiei luni, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor.

Sorin Cîmpeanu şi-a amintit că în urmă cu 40 de ani, în septembrie 1982, avea matricolă şi era mândru să fie elev al liceului „Sfântu Sava”.

