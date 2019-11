Ministrul Finanțelor face anunțul BOMBĂ: Comisia Europeană ar putea declanșa procedurile de deficit excesiv împotriva României

Florin Cîțu a făcut anunțul bombă, în direct la Realitatea Plus: Comisia Europeamă ar putea declanșa procedurile de deficit excesiv. Ministrul Finanțelor a confirmat un deficit bugetar de 4%, la sfârșitul anului, în ciuda eforturilor pe care Guvernul le întreprinde pentru a găsi soluții de reducere a deficitului.

"Deficitul bugetar pentru acest an este unul mare, în jur de 4%, dar rectificarea bugetară va arăta cifra exactă, avem de muncă la rectificarea bugetară și suntem în discuții cu ministerele, dar așa arată în acest moment. Asta este situația pe care am moștenit-oacum. Eu cred că este de datoria noastră se le spunem românilor unde suntem. Și aș mai adăuga faptul că soluții pentru remedierea situației sunt foarte puține. Dar pentru anul acesta în nici un caz nu mai putem salva situația, deficitul prezentat va fi de 4%. Poate că vor reuși pe ultima sută de metri să mai colectăm ceva să aducem mai jos deficitul, aici avem discuții și cu ANAF și cu mai multe instituții, dar așa cum arată acum situația, deficitul este de 4%. Nu vreau să încep discuțiile despre începerea procedurilor de deficit excesiv, pentru că aici este decizia Comisiei Europene, dar acum căutăm soluții pentru a evita acest lucru, pentru a ține situația sub control. Este o situație care nu a fost prezentată anterior, nu ni s-a spus despre aceste deficite la Casa de Pensii, la Contribuții la TVA, nu ni s-a spus nimic. Noi le-am gasit acum acolo", a declarat ministrul Finanțelor Florin Cîțu.