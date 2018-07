Ministrul Justiției riscă o nouă plângere penală. Acuzațiile care i se aduc lui Tudorel Toader

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor anunță printr-un comunicat de presă că pregătește o nouă plângere penală pe numele ministrului Justiției, Tudorel Toader. Motivul - neplata orelor suplimentare pentru angajații din penitenciare.

„Pregatim o noua plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Tudorel Toader; cat inca mai avem legi

Desi a avut peste 3 luni la dispozitie pentru a clarifica modul in care trebuie platite orele suplimentare pentru angajatii din penitenciare, azi 10 iulie - zi de salariu, angajatii din penitenciare nu-si primesc banii pentru orele suplimentare pentru ca ministrul justitiei intarzie semnarea unui ordin.

Dan Voiculescu, reacție la revocarea Laurei Codruța Kovesi: Urmează și criminalul șef

In urma protestelor organizatiilor sindicale, in Parlament s-a aprobat prin Legea nr. 79/2018 ca orele suplimentare care nu pot fi recuperate in termen de 60 de zile sa fie platite angajatilor din penitenciare si politie incepand cu data de 1 aprilie. In consecinta la salariul din iulie ar fi trebuit platite orele nerecuperate in aprilie. Ceea ce nu este posibil din vina ministrului Justitiei.

Anularea exerciţiului militar cu Coreea de Sud a adus pentru SUA economisirea a 14 milioane de dolari

In plus, angajatii din penitenciare mai au de recuperat peste un milion de ore suplimentare din perioada 2016 - 2018 pentru care trebuie gasita o solutie legislativa si bugetara. Guvernul trebuie sa plateasca aceasta datorie de peste 10,5 milioane de Euro angajatilor din penitenciare.

In consecinta il avertizam public ca nerespectarea legii in ceea ce priveste plata orelor suplimentare efectuate si nerecuperate in termen de 60 de zile ne va pune in neplacuta situatie de a depune o noua plangere pentru abuz in serviciu sau, dupa caz neglijenta in serviciu, impotriva domniei sale. Inca mai sunt pedepsite.”, transmite FSANP printr-un comunicat remis presei.