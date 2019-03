Ministrul Mediului: România ar putea găzdui un Centru European Regional de Agrometeorologie

România ar putea fi gazda unui Centru European Regional de Agrometeorologie, iar o decizie în acest sens s-ar putea lua în cadrul Congresului Mondial de Meteorologie, de la Geneva, programat peste două luni, a declarat, vineri, într-o conferinţă de specialitate, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.

"Pot să laud Administraţia Naţională de Meteorologie că a avut curajul să-mi propună, în urmă cu un an, sprijin pentru a cere Secretariatului General al Organizaţiei Mondiale de Meteorologie un Centru regional agrometeorologic în regiunea VI Europa. Când am auzit, am spus nu numai că o susţin (pe directorul general al ANM, Elena Mateescu, n.r.), ci şi că vreau să port o discuţie cu secretarul general Taalas (Petteri Talas, secretarul general al OMM, n.r.), care a şi venit la Ministerul Mediului, la invitaţia noastră. Discuţiile au fost pornite şi sunt extrem de avansate şi eu cred că peste două luni, când va avea loc Congresul Mondial de Meteorologie, să se ia deja hotărârea prin care România să fie desemnată pentru crearea acestui Centru regional agrometeorologic. Cred că este o temă extrem de importantă, avem mult curaj, curaj dat din profesionalismul colegilor mei de la Administraţia Naţională de Meteorologie. Iniţiativa va fi susţinută de Ministerul Mediului şi nu numai...", a spus Gavrilescu, conform agerpres.ro Referitor la acest proiect, directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a menţionat că instituţia pe care o conduce este pregătită să găzduiască acest Centru din punct de vedere al insfrastructurii."Crearea Centrului European Regional de Agrometeorologie va fi o oportunitate în sensul deschiderii către alte parteneriate în ceea ce priveşte proiectele de cercetare în domeniul impactului schimbărilor climatice în agricultură. Acest lucru poate să genereze o mai bună monitorizare nu numai la nivel naţional, dar şi la nivel european a ceea ce pot însemna schimbările climatice în perspectiva impactului pe care acestea le au şi a creşterii frecvenţei şi intensităţii fenomenelor meteorologice extreme. În ceea ce priveşte infrastructura Administraţiei Naţionale de Meteorologie, suntem pregătiţi să găzduim acest Centru având în vedere gradul de automatizare al transmiterii informaţiilor pe care le avem la nivel naţional prin cele 162 de staţii meteorologice automatizate, prin reţeaua naţională de radare meteorologice, prin accesul la un sistem de recepţie a datelor satelitare performant şi, nu în ultimul rând, prin ceea ce intenţionăm să realizăm prin proiectele de infrastructură care se vor realiza în perioada 2018 - 2023, în valoare de aproape 40 de milioane de euro", a explicat Mateescu.Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a organizat vineri un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Meteorologiei.Ziua Mondială a Meterologiei este sărbătorită în fiecare an pe data de 23 martie, această zi marcând intrarea în vigoare, în anul 1950, a Convenţiei Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM).Pentru anul 2019, cea de-a 69-a sesiune a Consiliului Executiv al OMM a stabilit ca tema să fie 'Soarele, Pământul şi Vremea'.Organizaţia Meteorologică Mondială este un organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care oferă cadrul unei cooperări internaţionale în privinţa dezvoltării serviciilor de meteorologie şi hidrologie.Entitatea a fost înfiinţată în anul 1950 şi a devenit agenţie specializată pentru meteorologie (vreme şi climă), hidrologie operaţională şi ştiinţe geofizice conexe a Naţiunilor Unite în 1951, având la bază Organizaţia Internaţională a Meteorologiei (OMI), fondată în 1873.România este membru al Organizaţiei Meteorologice Mondiale din anul 1884, şi a participat la primul Congres al Organizaţiei, din 1951.