Ministrul Mediului: 'România va avea încă 40.000 de noi hectare de păduri virgine şi cvasi-virgine'

România va avea încă 40.000 de noi hectare de păduri virgine şi cvasi-virgine, în afara celor peste 33.000 hectare existente în prezent, după ce ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a semnat marţi contractele de realizare a studiilor prin care suprafaţa pădurilor virgine şi cvasi-virgine din România se dublează. Ministrul dă asigurări că cele 40.000 de hectare sunt "sub protecţie" până la finalizarea studiilor, potrivit news.ro.

"Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a semnat astăzi contractele de realizare a studiilor prin care suprafaţa pădurilor virgine şi cvasi-virgine din România se dublează. Astfel, 40.000 de noi ha de păduri virgine şi cvasi-virgine, identificate în România, se adaugă celor peste 33.000 existente în acest moment. Acestea vor fi finalizate în termen de 12 luni de la data semnării contractelor", a informat ministerul.

Cele mai multe suprafeţe din cele 40.000 pentru care vor fi întocmite studiile sunt în judeţele: Gorj (peste 9.000 ha), Caraş-Severin (aproape 6.000 ha), Hunedoara (aproape 5.000 ha), Braşov (peste 4.000 ha) etc.

CITEȘTE ȘI: Riscul de a lua coronavirus în scara blocului – Care locuri sunt mai periculoase

“Permiteţi-mi să încep cu o mărturisire personală. Mi-am dorit să trăiesc această zi încă din prima zi de mandat! Am promis-o atunci ca pe o zi istorică şi astăzi o îndeplinim! Semnarea contractelor de astăzi dublează suprafaţa pădurilor virgine şi cvasi-virgine din România. Vorbim despre acele păduri care sunt ultimele zone de pe glob în care natura supravieţuieşte în forma ei pură, neatinsă de om. Iar România are, poate, unele dintre cele mai mari suprafeţe de astfel de păduri, cu milioane de ani de evoluţie în spate”, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Ministrul a mai precizat că: la preluarea mandatului a găsit în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasi-Virgine 29.000 de ha incluse.

"Aceste hectare au fost incluse pe parcursul a trei ani. Am spus de atunci că România are mult mai multe suprafeţe de atât şi că ritmul de identificare a lor, dar şi de includere în Catalog este mult prea lent. De aceea, imediat după preluarea mandatului, respectiv în 17 decembrie 2019, am luat decizia includerii în Catalogul Naţional a peste 1000 de ha noi de păduri virgine şi cvasi-virgine. Recent, mai exact în urmă cu două săptămâni – 17 august 2020, am mai inclus alte aproape 3.000 de ha (2.886 ha). Studiile pe care le demarăm de astăzi vor creşte suprafaţa pădurilor virgine şi cvasi-virgine incluse în Catalog la 73.000 de hectare. Mă bucur că vom reuşi ca într-un an, să includem în Catalogul Naţional cu aproape 10.000 de ha mai multe păduri virgine şi cvasi-virgine decât au fost incluse în ultimii trei ani", a spus oficialul.

El subliniază că în prezent, 19 judeţe din ţară au deja incluse în Catalogul Naţional păduri virgine şi cvasi-virgine: Braşov, Covasna, Sibiu, Cluj, Maramureş, Argeş, Prahova, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Bacău, Neamţ, Caraş-Severin, Hunedoara, Bihor, Suceava, Buzău, Dâmboviţa, Timiş.

„Dacă noile studii vor confirma că cele 40.000 de hectare respectă criteriile şi indicatorii pădurilor virgine şi cvasi-virgine – alte 4 judeţe noi din ţară vor avea oficial incluse suprafeţe în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasi-virgine: Harghita, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Arad. Dacă vă întrebaţi dacă cele 40.000 de hectare sunt în pericol până la finalizarea studiilor, răspunsul este simplu: categoric nu! Acestea sunt de astăzi sub protecţie până la finalizarea studiilor. Apoi, cele 40.000 de ha vor fi protejate pentru totdeauna prin Catalogul Naţional”, a mai spus Costel Alexe.