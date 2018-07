Ministrul Natalia Intotero: Facem demersuri pentru înființarea Muzeului Românilor de Pretutindeni

Natalia Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, a declarat, luni, că ministerul intenționează să deschidă în acest an un Muzeu al Românilor de Pretutindeni și că se vor căuta, împreună cu Primăria Capitalei, soluții privind locul unde acesta va fi amplasat.

„Bugetul ministerului pe anul 2018 este mai mare cu 85% față de anul trecut, însă numărul angajaților ministerului a rămas același, respectiv 64, plus cabinetele demnitarilor (...) Ori de câte ori românii din afara granițelor au avut probleme, am încercat să răspundem prezent. Aș enumera o deplasare în Republica Cehă, cu ocazia unei explozii la o uzină, unde și-au pierdut viața cinci cetățeni români. Am fost acolo și am încercat să venim în sprijinul colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe, dar și în sprijinul familiilor cetățenilor care și-au pierdut viața”, a declarat, luni, ministrul Natalia Intotero, în cadrul unei declarații de presă în care a prezentant activitatea ministerului în primele 6 luni ale acestui an, conform Mediafax.

Potrivit acesteia, ministerul s-a implicat și în rezolvarea conflictelor de muncă, menționând o situație a 400 de români din Germania.

„Am fost în Germania, într-o comunitate de aproximativ 400 de cetățeni români care desfășurau activițăți în agricultură, în beneficiul unei firme germane, fără a avea asigurate condiții decente de viață și de muncă. Am fost în zona Bari, Italia, pentru a discuta cu reprezentanți ai autorităților și ai centrelor de asistență socială, unde avem mai mulți minori instituționalizați”, a mai declarat Natalia Intotero.

Potrivit lui Intotero, bugetul ministerului a crescut de la puțin peste 7 milioane de lei, cât era în 2017, la 12,5 milioane de lei în 2018.

Din această sumă, instituția a demarat proiecte pentru Centenar, pentru care a fost alocată suma de un milion de lei . Pentru educație a fost alocată suma de 1,5 milioane de lei, iar pentru cultură, cea de 980.000 de lei.

„În ceea ce privește cultura, avem o sumă de 982.794 de lei și un total de 28 de proiecte aprobate din 135, proiecte care sunt ale asociațiilor românilor de pretutindeni. Ca acțiuni proprii, am făcut demersuri pentru înființarea Muzeului Românilor de Pretutindeni. Am încercat, alături de echipa mea, de colegii din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP), să identificăm cea mai bună locație pentru ca acest muzeu să fie viabil”, a precizat Intotero.

Potrivit reprezentanților MRP, muzeul ar putea fi deschis în acest an în București, iar în ceea ce privește locația, ministerul caută soluții de stabilire a acesteia împreună cu Primăria Capitalei.