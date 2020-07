Ministrul Oros: 'Trebuie să dezvoltăm o piaţă publică locală puternică, pentru a sprijini fermierii'

Ministrul Agriculturii Adrian Oros a declarat, miercuri, la Timişoara, că pentru a-i ajuta pe fermierii români trebuie creată şi o piaţă publică locală puternică, fiind deja demarate modificări în ceea ce priveşte achiziţiile publice locale, astfel încât edilii să aibă posibilitatea de a achiziţiona produse agroalimentare locale pentru tot necesarul din localităţile lor, potrivit Agerpres.

"Trebuie să-i sprijinim pe fermierii români să-şi vândă produsele şi de aceea trebuie să dezvoltăm o piaţă publică locală puternică. Am început modificări în ceea ce priveşte achiziţiile publice locale, trebuie ca edilii să aibă posibilitatea să achiziţioneze, pentru toate nevoile din localităţile lor, produse agroalimentare locale. Avem în vedere, ca principale priorităţi ale Programului Naţional Strategic (PNS) pe termen scurt, începând din anul 2021, reţeaua de colectare, depozitare, procesare şi şi depozitare a produselor româneşti, care se va realiza în jurul a opt centre regionale la care îi conectăm pe toţi cei care doresc (depozitele fermierilor, ale cooperativelor n.red), pentru că vom sprijini preponderent şi vom finanţa consistent partea de procesare şi depozitare, pentru ca şi micii producători să devină rapid competitivi", a detaliat Adrian Oros.

Ministrul a remarcat faptul că peste criza COVID s-a suprapus o secetă extremă şi puternică, cum nu a mai fost în ultimii 50 de ani, iar în ultima lună au apărut alte fenomene meteorologice ce au produs pagube nu doar agriculturii, care a rămas meteo-dependentă.

"O altă prioritate a PNS este grantul pentru achiziţionarea de echipamente în irigaţii, pentru că am observat că şi acolo unde am reuşit să introducem apă pe canale, unii fermieri nu au suficiente echipamente pentru irigaţii. Există un program naţional, s-au făcut primii paşi în ultimii ani, dar sumele alocate, de 170.000.000 de lei pe an, au fost insuficiente. Trebuie o finanţare mai consistentă. Pentru sistemul naţional antigrindină trebuie ca până în anul 2024 să cuprindem toată suprafaţa agricolă a ţării, pentru a fi protejată. Strategia de gestionare a apei am vrut să o lansăm aici, pentru că în urmă cu câteva luni mi-a fost prezentat un studiu al fermierilor timişeni din care am aflat că în Banat, încă din secolul XVIII erau lucrări de drenaj şi desecare. Am înţeles din acel studiu că sunt foarte importante şi lucrările de combatere a deşertificării", a adăugat ministrul Agriculturii.

Ministrul Adrian Oros a fost prezent, miercuri, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara, unde a prezentat planul de relansare în domeniul agriculturii, pentru următorii şapte ani.

"Trebuie să acceptăm că deşi fermierii români reuşesc să producă şi cantitativ şi calitativ ca oriunde în Europa, au o problemă foarte mare, nu reuşesc să-şi vândă întreaga producţie la preţuri competitive. De multe ori nu reuşesc să-şi achiziţioneze culturi la preţuri avantajoase. Dacă încercăm toţi, o să reuşim să corectăm această situaţie în perioada 2021-2027, dacă vom şti să scriem, să fundamentăm acest program strategic şi să-l monitorizăm", a mai menţionat ministrul Adrian Oros.