Ministrul Sănătăţii a propus conducerii Spitalului Judeţean Braşov majorarea numărului de paturi pentru terapie intensivă

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a propus conducerii Spitalului Judeţean Braşov majorarea numărului de paturi pentru terapie intensivă, având în vedere că la unitatea medicală ajung numeroase cazuri grave, potrivit Agerpres.

"Ministerul Sănătăţii a venit cu o ofertă, am analizat structura spitalului. Spitalul Judeţean Braşov are 20 de paturi de terapie intensivă, foarte puţin pentru numărul de cazuri grave care ajung aici în spital. Am propus conducerii spitalului majorarea numărului de paturi pe terapie intensivă, partea de relocare să o facă Consiliul Judeţean, iar partea de dotare cu aparatură medicală să o facă MS", a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la Braşov, unde a inaugurat a inaugurat două paturi pentru mari arşi la unitatea medicală.Pintea a punctat că Spitalul Judeţean are acum obligaţia să prezinte un proiect de relocare, iar MS, în momentul în care va primi fila de buget de la Ministerul Finanţelor, va aloca suma pe care unitatea medicală o va cere pentru dotare.Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, s-a aflat marţi la Spitalul Judeţean Braşov, unde a inaugurat două paturi pentru mari arşi."Aceste două paturi sunt foarte utile sistemului naţional de paturi pentru mari arşi. Ştiţi foarte bine, avem 11 paturi, iar din acest moment, de astăzi (marţi -n.r.), avem 13 în care putem trata mari arşi. A fost o investiţie a sponsorilor, a Spitalului Judeţean Braşov şi a Consiliului Judeţean cu sprijinul tuturor. Un exemplu că se poate", a spus Sorina Pintea.