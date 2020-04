Ministrul Sănătății le recomandă credincioșilor, după acordul Patriarhie - Interne, să stea totuși acasă

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, că românii vor putea primi Paști vineri și sâmbătă, iar distribuirea Luminii Sfinte de la Ierusalim se va face de către voluntari și de către patrulele MAI, în urma unui acord cu Biserica Ortodoxă Română. Marcel Vela și Patriarhul României, Preafericitul Daniel, au semnat, marți, un acord privind stabilirea unor măsuri cu ocazia sărbătorilor pascale în anul 2020.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat marți la Digi24 că le recomandă totuși credincioșilor să stea mai bine acasă.

„Eu am militat pentru continuarea izolarii si a distantarii. Este un moment deosebit, este unul din cele mai importante momente religioase, dar e si un moment al unei mari provocari, o lupta cu inamic nevazut, fara tratament, fara vaccin. Militez in continuare pentru izolare voluntara si distantare sociala. Inca avem de urcat pe panta, nu avem un numar constant de cazuri sa scada de la o zi la alta. Inca mai avem persoane care pot infecta. Ne aflam intr-un scenariu in care toti pacientii care se prezinta sunt potential infectati cu coronavirus”, a zis ministrul.

Întrebat ce s-ar putea întâmpla dacă nu se respectă regulile din acordul Patriarhie - Interne, ministrul a spu: `Daca aceste masuri nu sunt respectate putem avea o transmitere locala accentuata, putem avea o fortare a sistemului sanitar saptamana viitoare, cazuri grave care pot forta ATI'.

Ce sa facem de Pasti?, a fost intrebat ministrul. „Recomand evitarea locurilor agloemrate, pastrarea unei linisti sufletesti. Recomand sarbatori mai altfel pentru a avea la anul niste sarbatori deosebite'

