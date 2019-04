Ministrul Transporturilor a anunţat când va fi finalizată Magistrala 5

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat, joi, că, în cursul săptămânii viitoare, va fi semnat contractul de automatizare pentru Magistrala 5 de metrou, iar întreg procesul va fi finalizat până la finele acestui an, informează Mediafax.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a verificat joi stadiul de execuţie a trei obiective de infrastructură din judeţul Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, iar ultimul obiectiv vizitat a fost magistrala de metrou M5, Eroilor – Drumul Taberei.

„Am vrut să mă asigur în această vizită că antreprenorul îşi asumă termenul de finalizare a acestui obiectiv şi mai are de lucru doar la partea de finisaje. Şi tocmai m-a asigurat că, la sfârşitul acestui an, va finaliza tot ce ţine de finisaje şi structura fizică. Contractul de automatizare va fi semnat în cursul săptămânii viitoare, iar automatizarea va fi, practic, finalizată până la sfârşitul acestui an. Domnul director şi-a pus mandatul la bătaie că va termina acest obiectiv şi vom circula pe Magistrala 5. Din punct de vedere al banilor, n-avem o problemă cu constructorul, suntem cu plăţile la zi. Sunt pe fonduri europene. Deci, nu există nicio scuză să nu fie finalizat la sfârşitul acestui an. Aşteptăm de mulţi ani Magistrala 5, pentru că ştiu că s-au prelungit termenele de finalizare din diferite probleme pe care le-au invocat constructorii, dar eu sper ca aceştia să-şi fi învăţat lecţia şi de data aceasta termenele să şi le asume şi să finalizeze în acest an, fără alte claim-uri, adică acei bani nemunciţi, cu care ne-au obişnuit anumiţi constructori. Acum, şi eu o să fiu la fel de intransigent cu ei, cum sunt şi ei cu statul român”, a declarat Răzvan Cuc.

După această vizită, Metrorex a anunţat că va achiziţiona 13 trenuri noi de metrou pentru secţiunea Drumul Taberei - Eroilor şi opţional şi-a rezervat dreptul de a contracta încă maxim 17 trenuri noi de acelaşi tip, destinate operării pe secţiunea Eroilor - Iancului, precum şi că a respectat de fiecare dată toate procedurile legale în ceea ce priveşte achiziţiile publice. „Anunţul de participare la licitaţie a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) doar după ce documentaţia a fost verificată şi validată de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)”, au subliniat reprezentanţii Metrorex.

Procedura de licitaţie îşi urmează cursul conform legislaţiei, cu respectarea caietului de sarcini elaborat de consultantul internaţional avizat de Metrorex şi Autoritatea Feroviară Română (AFER), singurul organism abilitat pentru avizarea din punct de vedere tehnic, care respectă standardele şi reglementările în vigoare. „Trenurile de metrou ce urmează a fi achiziţionate de Metrorex vor fi noi, firma câştigătoare va face un prototip dedicat, pe baza căruia să fie fabricate şi restul trenurilor comandate. Designul trenurilor va fi stabilit în faza de proiectare a acestora, de către câştigătorul procedurii de achiziţie, cu avizul Metrorex şi al consultantului. Construcţia vagoanelor din oţel şi sistemul de ventilaţie a salonului pentru călători, ce include răcirea aerului, au fost alese pe criterii obţinute în urma unor analize tehnico-economice. În caietul de sarcini este prevăzut ca iluminatul să fie cu leduri”, au subliniat reprezentanţii Metrorex.

Următorul obiectiv care a fost inspectat de ministrul Transporturilor a fost pasajul suprateran DJ 602, Centura Bucureşti – Domneşti. Configurat sub formă de sens giratoriu, pasajul va fi construit la intersecţia dintre Strada Prelungirea Ghencea - DJ602 şi Centura Bucureşti, scopul principal fiind fluidizarea traficului rutier în zonă.

La data de 10 mai 2017, a fost semnat Contractul pentru proiectarea şi execuţia Pasajului Suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti – Domneşti care a avut o valoare de atribuire de peste 91,5 milioane lei, fără TVA, iar finanţarea este asigurata din fonduri europene. Câştigătoarea licitaţiei a fost Asocierea SC Straco Grup SRL - SC Comnord SA - SC Specialist Consulting SRL. Iniţial, durata de proiectare contractuală a fost de trei luni, iar construcţia propriu-zisă de 24 de luni. Conform estimărilor de la momentul semnării contractului, obiectivul trebuia finalizat anul acesta. Însă, la momentul finalizării perioadei de proiectare, Primăria Generală a Capitalei a cerut CNAIR să modifice proiectul pentru a putea monta şine de tramvai pe Bulevardul Prelungirea Ghencea, fapt ce a determinat refacerea proiectării şi identificarea terenurilor suplimentare. În prezent, constructorul are în organizarea de şantier utilajele necesare începerii construcţiei, dar aşteaptă exproprierea suprafeţelor suplimentare de teren.

Vizita de lucru a început cu verificarea lucrărilor ce sunt executate la varianta de ocolire a localităţii Mihăileşti din judeţul Giurgiu. Contractul pentru construcţia Variantei ocolitoare a localităţii Mihăileşti, în valoare de aproximativ 31 de milioane de lei, fără TVA, a fost semnat în aprilie 2016, între CNAIR S.A şi Asocierea Copisa Constructora Pirenaica S.A.- Copisa Construcţii SRL.

Proiectul care are o lungime totală de 3,18 km de drum naţional, configurat la 4 benzi, include construcţia a două intersecţii tip giratoriu, o intersecţie de tip T şi două parcări de lungă durată. „Construcţia acestui proiect, cofinanţat din POIM 2014-2020, a început în luna iulie 2016 şi ar fi trebuit să fie încheiată în vara anului 2017, dar în condiţiile actuale nu se mai poate estima termenul real pentru finalizarea lucrărilor. Cu ocazia vizitelor inopinate în şantier s-a constatat o slabă mobilizare a constructorului, ceea ce a făcut ca, la ora actuală, progresul fizic al lucrărilor să ajungă la puţin peste 30%”, au precizat reprezentanţii MT.

În aceste condiţii, reprezentanţii MT şi cei ai CNAIR S.A i-au cerut antreprenorului de mai multe ori să prezinte un raport de recuperare a întârzierilor.

În aceste condiţii, în urma vizitei de joi, Răzvan Cuc a anunţat rezilierea contractului pentru construcţia Variantei ocolitoare a localităţii Mihăileşti.

„Astăzi, reziliaţi contractul şi astăzi CNAIR-ul intră la lucru de îndată. Nu mai tolerez absolut nici un derapaj, dacă nu sunt toate utilajele pe care şi le-au asumat în contract la faţa locului, pleacă acasă toate companiile, pentru că, în momentul de faţă, răbdarea românilor este întinsă la maxim, răbdarea mea este întinsă la maxim. Au fost întâlniri între antreprenori şi CNAIR şi li s-a spus să se mobilizeze. Răspunsul lor îl vedeţi care este. Aveţi şi răspunsul meu: s-a terminat, constructorului de pe Centura Mihăileşti i se va rezilia contractul în cursul zilei de astăzi”, a explicat Cuc.

CNAIR va executa varianta ocolitoare a oraşului Mihăileşti în regie proprie, după ce contractul de execuţie cu compania spaniolă Copisa a fost reziliat.