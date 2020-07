Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunnicațiilor, Lucian Bode: 'Anul 2020 este anul construcţiei Autostrăzii Transilvania'

Autorităţile din transporturi au dat ordin de începere pentru 70 de kilometri de autostrăzi şi drumuri naţionale doar în primele cinci luni din acest an şi au semnat contracte pentru proiectare şi execuţie pentru încă aproape 70 de kilometri, a declarat, miercuri seara, ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, relatează Agerpres.

"Am dat ordin de începere pentru 70 de km de autostrăzi şi drumuri naţionale doar în primele cinci luni din acest an. De asemenea ne-am propus şi am şi reuşit să semnăm contracte de proiectare şi execuţie pentru că, după ce ai semnat acel contract, etapa cea mai grea în derularea unui contract - şi anume etapa contestaţiilor, când în momentul anunţării rezultatului până la momentul contractării respectivelor lucrări durează 2, 3 chiar 4 ani - am semnat contracte pentru proiectare, execuţie pentru încă aproape 70 de km de autostrăzi şi drumuri naţionale: Sibiu - Piteşti (30 de km ), secţiunea 5, autostrada Tg. Mureş - Ungheni (10 km) şi Biharia - Borş (30 km). Iată, 70 de km de contracte semnate în această perioadă", a afirmat Bode, la B1 TV.

Şeful de la Transporturi a menţionat că vor fi deblocate o serie de proiecte de infrastructură care au stat în sertare ani de zile, cum ar fi Autostrada Transilvania.

"De asemenea, ne-am propus ca în această perioadă să deblocăm proiecte care stagnau de ani şi ani de zile. Autostrada Transilvania era de mai bine de un an de zile în răspunsuri la clarificări, acea etapă înainte de a urca pe SICAP, înainte de a stabili perioada de depunere a ofertelor, de desemnare a câştigătorului şi semnarea contractelor. Deci, tronsoane din Autostrada Transilvania erau blocate în această etapă: răspunsuri la clarificări. Adică erau puse în sertar şi nu se răspundea la nicio clarificare", a menţionat Bode.

Şeful de la Transporturi a afirmat, pe 26 iunie, că 2020 este anul Autostrăzii Transilvania, în sensul în care vor fi daţi în trafic 25 de kilometri din această autostradă, respectiv sectoarele Iernut - Cheţani şi Biharia - Borş.

"Anul 2020 este anul construcţiei Autostrăzii Transilvania. Şi când spun acest lucru vom da în trafic, în acest an, 25 de km din autostrada Transilvania, sectoarele Iernut - Cheţani şi Biharia - Borş. Am semnat contractele pentru proiectare şi execuţie pentru alţi 52 de km din autostrada Transilvania. Mă refer la Târgu Mureş - Ungheni, Zimbor - Poarta Sălajului şi Chiribiş - Biharia în urmă cu câteva zile. Toate tronsoanele cuprinse între Nădăşelu şi Borş au fost deblocate. Nădăşelu - Zimbor, cei 30 de km, are termen pentru depunerea ofertelor 6 iulie, peste câteva zile vom şti cine sunt ofertanţii iar contractul, fără contestaţii, evident, îl vom semna în luna septembrie", a spus ministrul Transporturilor.

De altfel, primul tronson al Autostrăzii Transilvania din judeţul Bihor, anume subsecţiunea 3C3 Biharia - Borş, de 5,35 km, este finalizat şi a avut recent pre-recepţia efectuată de reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), urmând ca în două-trei săptămâni să aibă loc recepţia finală, a declarat pe 30 iunie, pentru AGERPRES, constructorul Beniamin Rus, administratorul firmei Trameco. Potrivit acestuia, recepţia finală va avea loc în circa 20 de zile.

Tronsonul de autostradă Biharia-Borş are o lungime de 5,35 km şi a fost construit de asocierea de firme Trameco - Vahostav SK a.s. - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water Drillings. Ordinul de începere a fost emis pe 13 aprilie 2019. Valoarea contractului a fost de 134,22 milioane de lei, fără TVA (aproximativ 29 milioane euro). Acest tronson, primul de pe teritoriul României, va face legătura cu autostrada M4 şi, mai departe, cu întreaga reţea de drumuri de mare viteză din Europa Centrală şi de Vest.

De asemenea, recent, pe 26 iunie, a fost semnat contractul de execuţie pentru proiectarea şi construirea unui segment de 12 km din Autostrada Transilvania, primul din judeţul Sălaj, Zimbor - Poarta Sălajului, valoarea lucrărilor fiind de peste 680 milioane lei.

Pe 12 iunie, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul în valoare de aproape 69 de milioane de euro pentru proiectarea şi execuţia subsecţiunii 3C2, Chiribiş - Biharia (km 30+550 - km 59+100), care face parte din Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea (Autostrada Transilvania). Antreprenorul este Asocierea Trameco SA - Vahostav SK, a.s. - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water Drillings, iar valoarea contractului este de 326,515 milioane de lei, fără TVA (aproximativ 69 de milioane de euro). Termenul contractual pentru proiectare este de 6 luni, iar cel pentru execuţie este de 18 de luni.