Ambasada Suediei la Bucuresti, de ziua Internaţională a Romilor, are o postare in care face trimitere la faptul ca minoritatea romă este una din cele 5 minorităţi recunoscute oficial în Suedia. Unul din obiectivele strategiei Guvernului Suedez pentru 2012-2032 are drept scop incluziunea romilor şi înlăturarea prejudecăților şi a discriminărilor și lupta împotriva acțiunilor extremiste cu caracter etnic sau rasist. Mai multe despre istoria romilor în Suedia găsiţi aici : http://www.varromskahistoria.se/en/