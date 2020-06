Mircea Badea a răbufnit la adresa Poliției Române: 'Le fac plângere penală pentru zădărnicirea combaterii răspândirii bolilor'. Ce a pățit în trafic

Mircea Badea a răbufnit la adresa Poliției Române după ce a fost oprit în trafic. Realizatorul Antena3 a povestit experiența pe care a avut-o marți seară, punctând că de acum le va face plângere penală polițiștilor pentru zădărnicirea combaterii răspândirii bolilor.

”Eu azi noapte mergeam acasă. Desigur că pe Moșilor, 2 mașini de poliție, cu 6 polițiști, stăteau în afara mașinii și socializau. Unul dintre ei are senzația că am comis eu ceva, după 1 noaptea, ma trage pe dreapta. (...) Am tras frumos unde mi-a spus domnul polițist și am deschis geamul atât cât să ne auzim. S-a uitat că nu am deschis geamul, nu a zis nimic. Și zice: ”Actele”. Iau buletinul și permisul și le lipesc pe geam, ca de obicei. Și el zice: ”Nu, dați-le încoace!”. Și eu zic: ”Nu vă dau nimic. Cum să vă dau? Absolut nu! Se văd destul de bine așa! (...) Dacă vrei actele, ți le arunc și le prinzi tu așa, ca un ninja ce ești. Dar după nu le mai iau și înapoi. Că eu nu știu pe unde ai pus tu mâinile înainte să pui mâinile pe actele mele”, a povestit Mircea Badea, la Antena3.

Realizatorul a vorbit despre faptul că polițiștii, în ciuda faptului că sunt considerați eroii din linia întâi, sunt primii care nu respectă măsurile de igienă și distanțare socială și pot fi printre principalii transmițători ai coronavirusului.

”Să știe eroii din linia întâi de acum. Le fac plângere penală pentru zădărnicirea combaterii răspândirii bolilor. Ceea ce fac polițiștii din România acum, pentru că nu există un ordin și cu norme de aplicare, se numește zădărnicirea combaterii răspândirii bolilor”, a adăugat el.