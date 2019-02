Mircea Diaconu se întoarce: Adevăratul front este în România. Folosirea Bruxelles-ului ca dușman, o demență

Mircea Diaconu, europarlamentar independent afiliat grupului ALDE, a declarat într-un interviu acordat ȘTIRIPESURSE.RO că nu va mai candida pentru un nou mandat pentru că „adevăratul front” pe care vrea să lupte este în România. Fost senator și ministru, actorul spune după experiența de 5 ani din Parlamentul European că de la Bruxelles nu vine „niciun pumn în gură” și politicienii care fac din Bruxelles un dușman al țării sunt fie frustrați, fie promovează un populism „de proastă calitate”.

Reporter: - Veți candida la europarlamentare pentru un nou mandat?

Mircea Diaconu: - Nu voi candida.

- De ce?

- Am fost de curând la teatru și două doamne care au stat lângă mine m-au întrebat 'Dar de ce nu mai candidați?'. Și le-am răspuns 'Nu îmi place mâncarea afară', parcă e de plastic, serios. Sunt multe motive, dar foarte simplu, eu nu vreau o țară ca afară, vreau o țară ca înăuntru și atunci prefer înăuntru. Eu nu sunt din acela care vrea afară. Vreau în România și după părerea mea, fronturile sunt în România și nu la Bruxelles. Adică prostiile, greșelile, neîmplinirile sunt de tip românesc, sunt 'made in Romania' și rezolvările sunt tot de tip românesc. După experiența asta, consider că Bruxelles-ul e ca un fel de difuzor, de oglindă, de ecou și atât. Eu refuz să mi se bage pe gât de la Bruxelles. De la Bruxelles încoace trebuie să vină oportunități, soluții, pe care noi să le folosim, să le preluăm.

- Și se întâmpla asta?

- Exact asta nu facem pe deplin. O facem din când în când, accidental, prea puțin.

- În România se vorbește des despre Bruxelles. Pentru dvs. ce reprezintă?

- Se vorbește fără să se cunoască bine subiectul. Și atunci se folosește noțiunea de Bruxelles ca să construiască câteodată o scuză, câteodată o vinovăție, câteodată o soluție salutară. Eu vă spun că Bruxelles-ul nu este decât cel mult o oglindă în care te poți vedea, atât. Dar de acolo îți vin soluții, oportunități, ocazii de a crește nivelul de trai, pe acelea trebuie să le accesăm în neștire și nu o facem, din păcate. Folosim câteodata Bruxelles-ul ca scuză, ca dușman câteodată, ceea ce este o demență, ca bau-bau și așa mai departe. În urma acestei experiențe, concluzia mea este limpede: dacă e de muncit, de reparat și de crescut pentru noi ca nație, acasă este problema, nu la Bruxelles. Sigur, trebuie să fie și acolo oameni cu spinarea întreagă, e o formă de reprezentare până la urmă.

Eu așa văd, ca un fel de avanpost al acestui front deschis care este România, deci acolo trebuie să meargă niște santinele, dacă vreți, care să fie surse din informații și din când în când trebuie să îi schimbi pe aceștia, pentru că din momentul în care ei se instalează și mandat după mandat, e părerea mea, e altă problemă, ei nu mai sunt ai tăi, ei au altă treabă, să-și crească copiii, să și-i țină la facultăți pe acolo și se transformă în persoane care nu mai au nicio treabă sau folosesc pretextul de a fi acolo pentru ei, pentru carierele lor, pentru familiile lor. Ei sunt niște oameni afară, or acolo trebuie să fie niște oameni care au conștiința că sunt înăuntru și că au venit în acest avanpost pentru o perioadă de timp, după care hai înapoi la frontul real care este acasă. Așa văd eu lucrurile.

Eu nu mă retrag dacă nu mai candidez, ba dimpotrivă. Vreau să fiu mai activ. Acolo nu mă simt suficient de activ, nu, aici e de treabă. Din păcate, să știți că aproximativ jumătate din deputații noștri de acolo se duc așa cum vă spun eu acolo, au chestii cu copiii, cu nepoții, să-i crească pe la școli străine, lucruri de tipul ăsta.

- Unii iau tot ce vine de la Bruxelles de parcă s-a pogorât de la Sfântul Duh, alții spun că Bruxelles-ul vrea să ne transforme într-o colonie. Discuția nu are nuanțe, e doar în alb și negru. Cum stau lucrurile din punctul dvs. de vedere?

- Bruxelles-ul înseamnă de fapt o șansă uriașă pentru noi de a fi în acest club, această familie și de a crește făcând parte din zona cu cel mai ridicat nivel de viață din lume pentru că doar SUA sunt peste UE ca nivel de trai, forță economică. Și pe termen lung, în statistici, UE nu scade, rămâne acolo. Or să faci parte din acest club este o șansă uriașă. Și atunci zic: 'Valorifică-ți această șansă și joacă-ți cărțile tale în această poveste cât poți de tare'. Asta trebuie să fie relația noastră cu Bruxelles-ul, cu Uniunea Europeană, după părerea mea.

Acum, repet, de la Bruxelles nu-ți vine niciun pumn în gură, pot să-ți vină păreri și vin păreri diferite că nu este una singură, în clipa în care vine legislație este clar și una este obligatorie, sunt foarte puține obligatorii și nu vin de mâine cum vine o ordonanță de Guvern, vin cu intrare în vigoare peste trei ani, cu timp de pregătire. Deci nimic nu îți vine ca pumn în gură. În momentul în care cineva din România croșetează chestia asta, ori este frustrat pur și simplu, ori este o formă de populism de proastă calitate și care încearcă să exploateze un fel de dușman. Din păcate foarte mulți au succes inventând un dușman de care el te apără, pe tine ca persoană sau ca națiune, în fața unui dușman care în realitate nu există. Nu, Uniunea Europeană este o formă de organizare din care facem parte și e bine să facem parte cât mai adânc. Pentru asta, eficiența, deșteptăciunea, vin de acasă și se fac acasă. Dacă în România e mizerie pe străzi, gunoaie aruncate, dacă cele mai frumoase râuri ale noastre sunt pline de PET-uri, nu este Bruxelles-ul de vină ci suntem numai noi. Curățenia nu trebuie să ne-o facă Bruxelles-ul.

- Cum o să vă implicați în frontul din țară?

- Am încercat în acești ani să înțeleg despre ce e vorba, să fac tot ce pot pentru temele pe care mi le-am ales, eu de când am intrat în politică am intrat să fac politici culturale. Sunt vicepreședinte al comisiei de cultură din Parlamentul European, lucruri la care mă pricep pentru că asta cam fac de vreo 50 de ani. Eu așa simt nevoia să fiu util și consider că frontul principal e acasă și nu vreau să lipsesc.

Nu știu încă, o să văd, e de făcut și pe strada mea, și în curtea mea, și în satul meu, și la teatre, peste tot e de făcut ceva bun. Am produs acolo legislație europeană pe domeniul meu cultural și patrimonial și care în România aproape că nu se cunoaște, nu că nu se aplică și vreau să iau în brațe proiectele pe care le-am dezvoltat acolo. Proiectele de acolo la noi merg foarte încet și mi-am propus asta la început, să iau ușor să împing, să bat la uși, să zgârii, să rog, să explic, până când încep să devină realitate. Vreau să ajut. Ar fi extrem de simplu pentru mine să stau în pensie, în papuci, cu nepoții, dar n-am liniște. Dacă totul ar funcționa măcar mulțumitor, aș merge în Deltă să stau cu o undiță să mă uit la ea toată ziua până scot un caras, să fiu fericit, dar nu am liniște.

- Ce imagine are România în ochii europarlamentarilor străini?

Foarte bună. Am discutat cu colegi, le-am recomandat ce să viziteze în România. Rezultatele au fost senzaționale, sunt înnebuniți și încântați. O spaniolă a făcut un fel de mini-tur al României, a plecat absolut încântată, or Spania e Spania, are cu ce compara, Spania este o minune și România rezistă acestor concurențe fără probleme.

Era o discuție legată de Schengen la un moment dat și un deputat olandez zice: 'Ați terminat voi autostrăzile și nu v-am dat noi Schengen?'. Vedeți ce simplu este? Și eu ce să mai zic? Deci trebuie să ne facem treburile acasă perfect și după aia ori observă că la noi e rai, ori îi chemăm și îi băgăm cu nasul în rai.

