Mircea Lucescu: Acum e momentul antrenorilor tineri

Antrenorul Mircea Lucescu spune că, la vârsta lui, 74 de ani, poate fi cel mult un consilier pentru echipa naţională. El consideră că Mirel Rădoi ar fi o bună soluţie pentru prima reprezentativa, dar avertizează că nu ar trebui repetată greşeala comisă de Cosmin Contra, care a cedat presiunii venite din mass-media, de a folosi cât mai mulţi jucători tineri potrivit news.ro

"La echipa naţională, un om de vârsta mea ar reveni ca un fel de consilier. E momentul antrenorilor tineri, entuziaşti, cu putere de muncă, cu putere de convingere, cu puterea de a sta în urma jucătorilor tineri pentru a-i îndruma pe drumul cel bun. La naţionala Turciei am avut un alt scop, văd că lumea nu înţelege. M-am dus şi am transformat o echipă care avea o medie de vârstă de peste 30 de ani, 32 de ani. Am făcut o echipă tânără într-un an şi jumătate, vedeţi câţi dintre ei joacă acum. Echipa Turciei are cea mai tânără apărare, jucători pe care i-am descoperit eu, nimeni nu-i vedea. Am avut o relaţie extraordinară cu aceşti jucători tineri. Eu mi-am făcut datoria şi m-am simţit foarte bine. Nu mi s-a cerut să mă calific, mi s-a cerut să schimb, pentru că niciun alt antrenor nu ar fi făcut lucrul acesta, din cauza presiunii ziariştilor, fiecare vrea să-ş vadă jucătorul lui preferat în echipă. A fost o greşeală această presiune făcută de mass-media asupra antrenorului de a folosi jucători tineri cu orice preţ. Una e să joci la nivel de 20 de ani şi alta e să joci la 20 de ani cu jucători de 30 de ani. Pătrunderea jucătorilor tineri în echipa naţională trebuie să fie foarte bine gândită, e ca la farmacie, trebuie să ştii câte minute le dai, când le dai, cum le dai, în ce context le dai. Nu poţi să iei 4-5 jucători şi să-i gata, pentru că se poate produce pe urmă o catastrofă, un rezultat cum a fost cel contra Spaniei şi întârzii o întreagă generaţie să intre în prim-plan. Trebuie să avem răbdare, nu putem renunţa la această generaţie care este foarte bună, nici nu putem forţa să jucăm cu 10-11 jucători tineri, trebuie să găsim exact echilibrul de care are nevoie echipa naţională. Mirel Rădoi îşi cunoaşte foarte bine jucătorii, ştie ce potenţial au şi sunt convins că ştie ce să ceară fiecăruia dintre ei", a declarat Lucescu, la DigiSport.

Mircea Lucescu a afirmat că fiul său, Răzvan, poate ajunge la un club important din Europa, după ce a câştigat Liga Campionilor Asiei, deşi este greu pentru un român să facă un asemenea pas.

"Mă bucur că a luat-o pe drumul lui, aşa cum crede el că e bine, aşa cum trebuie să facă orice antrenor tânăr, să treacă peste momente de rutină şi să se perfecţioneze permanent şi să reuşească. Îl văd cum e, ce preocupări are şi mă bucur enorm pentru el. Eu spun că poate fi competititv la nivelul celor mai mari antrenori. E foarte greu de pătruns în lumea fotbalului care contează, suntem dintr-o parte a Europei din care nu ni se dau prea multe şanse, dar sunt convins că o va face. Dacă unul ca Fonseca a profitat de munca pe care am făcut-o eu la Şahtior şi de echipa pe care am făcut-o eu, timp de trei ani a continuat să facă acelaşi lucru, nu a promovat un jucător şi pe urmă este dus la Roma cu mari trâmbiţe, iar unul ca el, care ia o echipă cum a fost PAOK şi câştigă doi ani la rând campionatul, doi an la rând cupa, formează o echipă puternică fără să facă mari transferuri... Acum ţine de aranjamene, de organizări, de grupuri de interese, de agenţi, de foarte multe alte lucruri. Eu sper ca el să se impună şi să ajungă acolo pentru că merită. Deocamdată, are de confirmat la cupa aceasta din Qatar, sperăm că totul va fi bine. Pentru lumea fotbalului mondial, el este încă foarte tânăr", a spus Lucescu senior.

Al Hilal a învins în finala Ligii Campionilor Asiei formaţia japoneză Urawa Red Diamonds.

În tur, la 9 noiembrie, Al Hilal s-a impus cu scorul de 1-0, acasă, prin golul marcat de peruanul Andre Carillo în minutul 60.

Meciul retur, disputat duminică, la Saitama, s-a încheiat tot cu victorie pentru echipa lui Lucescu, scor 2-0. Au marcat Al Dawsari ’74 şi Gomis ‘90+3.