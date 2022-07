Miză uriașă la alegerile din SUA: Președintele Joe Biden ar putea fi pus sub acuzare și chiar demis dacă republicanii recâștigă majoritatea parlamentară

Democrații s-ar putea confrunta cu pierderi majore în alegerile cruciale de la jumătatea mandatului din acest an, în timp ce republicanii urmăresc să recucerească Camera Reprezentanților și Senatul în noiembrie.

În cazul în care partidul președintelui Joe Biden pierde controlul ambelor camere, acesta ar putea ajunge să se confrunte cu o punere sub acuzare, după ce mai mulți republicani au indicat că majoritățile republicane s-ar îndrepta în această direcție, notează publicația americană Newsweek.

În ianuarie, senatorul republican Ted Cruz a declarat că ar exista "multiple motive" pentru punerea sub acuzare a lui Biden, în timp ce în aprilie, reprezentantul republican Ken Buck a declarat la o reuniune virtuală că Comisia judiciară a Camerei Reprezentanților va "organiza audieri pentru a stabili dacă punerea sub acuzare este adecvată". Vom vota cu privire la punerea sub acuzare. Și apoi va fi prezentat în fața întregii Camere".

Un sondaj de opinie al Universității din Massachusetts Amherst publicat în luna mai a arătat că 68% dintre republicani și 66% dintre conservatori doreau ca Biden să fie pus sub acuzare dacă republicanii vor prelua Camera, în timp ce 53% dintre republicani credeau că o Cameră condusă de republicani îl va pune sub acuzare.

Articolele de punere sub acuzare pot fi adoptate prin votul unei majorități simple în Cameră, dar un președinte poate fi demis doar prin votul unei majorități de două treimi în Senat. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată și pare puțin probabil ca republicanii să aibă numărul necesar de locuri în Senat în 2023.

Cu toate acestea, fostul președinte Donald Trump a fost pus sub acuzare de două ori - în 2020 și 2021 - și în ambele ocazii a fost achitat de Senat. Nu există nimic care să împiedice o Cameră condusă de republicani să voteze articole de punere sub acuzare, chiar dacă există puține șanse de condamnare.

Experții politici care au vorbit cu Newsweek au declarat că este probabil ca republicanii să ia în considerare punerea sub acuzare, dar că ar putea plăti un preț politic dacă ar încerca acest lucru.

John Owens, profesor emerit de politică a Statelor Unite la Centrul pentru Studiul Democrației de la Universitatea Westminster din Marea Britanie, a declarat pentru Newsweek că democrații ar putea reuși totuși să păstreze Camera și Senatul în noiembrie.

"Presupunând că republicanii vor prelua una sau ambele camere, este destul de probabil că vor încerca să-l pună sub acuzare pe Biden", a spus Owens.

În cazul în care republicanii recâștigă Camera, dar nu și Senatul, ceea ce rămâne o posibilitate, orice efort de punere sub acuzare ar putea sfârși prin a părea un "punctaj politic", potrivit lui Robert Singh, profesor la Departamentul de politică de la Birkbeck, Universitatea din Londra.

"Destituirea a devenit din ce în ce mai mult un fel de rutină a dinamicii hiperpartizane de la Washington, mai degrabă decât - așa cum se dorea - un eveniment extrem de rar, aplicabil doar în cazul celor mai grave fapte", a declarat Singh pentru Newsweek.

Singh a declarat că "încă nu este sigur" că republicanii vor câștiga ambele camere ale Congresului.

"Dacă nu vor cuceri Senatul, atunci orice punere sub acuzare devine destul de inutilă, dincolo de marcarea de puncte și de stânjenirea administrației", a spus el.

Republicanii din Camera Reprezentanților și-au manifestat deja disponibilitatea de a lansa investigații asupra unei serii de chestiuni, inclusiv asupra fiului lui Biden, Hunter Biden, și asupra retragerii SUA din Afganistan. Aceste anchete ar putea constitui o potențială bază pentru punerea sub acuzare.

Punerea sub acuzare a lui Biden ar putea fi o perspectivă tentantă pentru unii republicani, dar ar putea, de asemenea, să îi facă să plătească un preț politic.

Thomas Gift, directorul fondator al Centrului pentru politica americană de la University College din Londra, a declarat pentru Newsweek că "există o prăpastie mare între ceea ce o mică minoritate de dreapta promite să facă și ceea ce conducerea republicană ar susține în realitate dacă partidul ar recâștiga controlul asupra ambelor camere ale Congresului".

Robert Singh a declarat că nu este clar în ce măsură liderul minorității din Senat, Mitch McConnell, și liderul minorității din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, ar putea controla "elementele mai extreme" din grupurile lor, dacă vor obține majoritatea.

"Nu aș paria împotriva faptului că unii republicani din Camera Reprezentanților vor redacta articole de punere sub acuzare, indiferent de daunele pe care le-ar putea provoca partidului din punct de vedere politic. Mai mult decât orice, ei ar putea crede - pe nedrept, bănuiesc - că acest lucru ar adăuga presiune asupra lui Biden să nu candideze în 2024, ceea ce ar face terenul mai ușor pentru un candidat republican", a declarat Singh.

În timp ce punerea sub acuzare a lui Biden ar putea fi dificilă din punct de vedere politic pentru republicani, moderații din partid ar putea acționa pentru a împiedica acest lucru.

Paul Quirk, politolog la Universitatea British Columbia din Canada, a declarat pentru Newsweek că republicanii "vor lansa cu siguranță numeroase investigații" dacă vor recâștiga majoritatea.

"Cu Biden încă la Casa Albă, nu vor putea să promulge prea multe legi", a spus Quirk. "Și vor exista chestiuni care vor merita în mod clar să fie investigate - retragerea ratată a administrației din Afganistan și gestionarea eșuată a problemei refugiaților, printre altele".

El a adăugat că republicanii "ar putea ataca urmărirea penală a Departamentului de Justiție a participanților minori la invazia din 6 ianuarie de la Capitoliu, pe care mulți republicani îi consideră protestatari legitimi și pașnici".

"Dar aripa mai moderată a republicanilor din Congres, și în special liderii partidului, vor bloca aproape sigur orice tentativă de punere sub acuzare - cu excepția cazului în care apar într-adevăr acuzații credibile de infracțiuni care pot fi puse sub acuzare", a spus Quirk.

El a precizat că orice "punere sub acuzare sub formă de represalii, evident nejustificată" ar "afecta republicanii din statele și districtele competitive".

"De asemenea, ar permite democraților, prin comparație, să reamintească publicului de eforturile concertate ale lui Trump de a anula rezultatele alegerilor din 2020", a continuat Quirk. "Liderii republicani nu vor dori o dezbatere partizană despre care președinte, Trump sau Biden, este mai ușor de pus sub acuzare".