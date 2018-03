Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV în PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE

Cea mai puternică organizație a PSD din țară, organizația de București, stă pe un butoi cu pulbere. Totul pornește de la conflictul deschis între primarul general, Gabriela Firea și primarul Sectorului 5, Daniel Florea.

După ce primarul Sectorului 5 a refuzat să închisă unitățile de învățământ în timpul codului portocaliu, Firea l-a avertizat că va răspunde pentru nesupunere în fața unei decizii luate de Comandamentul de iarnă din București.

"Noi am înţeles aşa: fiecare sector deschide o grădiniţă, pentru că acolo era problema, cu copiii mici. Dar de la a deschide doar o grădiniţă până la a spune că deschizi toate şcolile... Este adevărat, şcolile sunt în administrarea primăriilor, dar personalul didactic respectă tot ce decid Inspectoratul Şcolar şi Ministerul Educaţiei. Deci nu se poate ca la nivel de primărie de sector să se ia o astfel de decizie. O decizie legală luată trebuie respectată de toată lumea (...) În baza avertizărilor meteo am luat această decizie de comun acord. Nu ne jucăm cu astfel de decizii şi nu luăm hotărâri locale. Mai departe, fiecare va răspunde pentru nesupunere”, a conchis Firea, precizând că măsurile vor fi luate de comitetul pentru situaţii de urgenţă”, a avertizat Firea.

Conflictul dintre cei doi primari din Capitală este unul mai vechi, dar spiritele au explodat înainte de Congresul PSD. Atunci, organizația PSD București l-a susținut pe Robert Negoiță pentru funcția de vicepreședinte, dar Florea a preferat să candideze pe cont propriu. În cele din urmă, Daniel Florea s-a retras, totul fiind făcut de comun acord cu Liviu Dragnea, liderul PSD fiind cel care i-a acordat inițial susținerea pentru intrarea în cursă.

Sursele noastre susțin că la mijlocul acestui conflict există o altă miză. Daniel Florea îl are în spate pe Liviu Dragnea, cel care este deranjat de faptul că nu are absolut niciun control asupra organizației de București. Pentru că Gabriela Firea domină autoritar Bucureștiul și Ilfovul, Liviu Dragnea ar dori să aplice tactica ”divide et impera”.

Rămâne de văzut cum se vor juca cărțile în continuare, dar deocamdată Gabriela Firea are alături toți primarii de Sector din Capitală, cu excepția lui Daniel Florea.