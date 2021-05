Moderna declară o eficiență de 96% a vaccinului său la adolescenții cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani

Compania Moderna a anunțat că vaccinul său împotriva Covid-19 este eficient în proporție de 96% la adolescenții cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, conform rezultatelor preliminare ale unui studiu clinic. Dintre cei 3.235 de participanți, două treimi au primit vaccinul, iar o treime un placebo. Studiul „a arătat o rată de eficacitate a vaccinului de 96% la participanții (…) care au primit cel puțin o doză”, a spus laboratorul cu ocazia publicării rezultatelor trimestriale.

„Analizele au inclus 12 cazuri (de Covid-19) apărute la 14 zile după prima doză”. Pentru aceste rezultate intermediare, participanții au fost monitorizați, în medie, 35 de zile după administrarea rapelului, scrie Smartradio.ro.

Vaccinul „a fost, în general, bine tolerat, fără a fi identificate până acum probleme serioase cu privire la siguranța acestuia”. Cele mai frecvente efecte secundare au fost durerea la locul injectării, cefaleea, oboseala, durerile musculare și frisoanele – similare cu cele observate la adulți.

Moderna a spus că „este în discuții cu autoritățile de reglementare cu privire la o posibilă modificare” a autorizației vaccinului său, pentru moment administrat persoanelor cu vârsta de 18 ani și peste în țările în care este autorizat.

