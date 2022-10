Moise Guran: 'Eu, în anul următor, nu o să fac investiţii. O să stau cu fundul pe bani'

Jurnalist economic Moise Guran a declarat la Prima TV că anul viitor nu va face nicio investiţie, pentru că lucrurile sunt incerte din cauza războiului din Ucraina, scrie News.ro.

„Privesc cu oarecare îngrijorare aceste vremuri şi aş vorbi strict pentru banii mei. Eu, în anul următor, nu o să fac investiţii. O să stau cu fundul pe bani, cum se spune. Atunci când lucrurile sunt incerte, e de preferat să-ţi asumi mai puţine riscuri. E bine să ai mai degrabă depozite decât investiţii - mai ales speculative – în această perioadă. Iar eu sunt genul de persoană care a promovat brusa, fonduri de investiţii şi aşa mai departe”, a afirmat Guran.

În opinia sa, în momentul de faţă nu ştim exact unde va merge Europa. ”Pentru că nu ştim ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina în următoarele două săptămâni”, a argumentat Moise Guran.

El a adăugat că statul este principalul beneficiar al inflaţiei. „Îmi imaginez că în 2023, an pre-electoral, Guvernul României o să aibă o grămadă de bani pe mână de dat. Din păcate, bani cu o valoare mai mică, pentru că asta înseamnă inflaţia: ai mai mulţi bani, dar eşti mai sărac”, a declarat Moise Guran.

”Inflaţia, sau creşterea preţurilor, e un joc dublu. Cresc preţurile, dacă cineva plăteşte preţurile respective. Din momentul în care cresc şi salariile, se creează acea spirală, în care preţurile cresc pentru că au crescut salariile, apoi salariile trebuie să crească pentru că au crescut preţurile. Noi am intrat deja în această spirală. În momentul de faţă, statul trebuie să dea. Are de unde? Sigur că are de unde. Statul este principalul beneficiar al scumpirilor”, a explicat acesta.

Jurnalistul susţine că statul încasează mai mulţi bani din TVA şi din profitul companiilor de stat.

„Încasează TVA suplimentar din faptul că au crescut facturile la energie, dar încasează în primul rând dividende mult mai mari, venituri, de la aceste companii la care este acţionar. Amintiţi-vă că preţurile în domeniul energiei au început să crească din august 2021. Această creştere proiectată de 50% (a încasărilor din dividende faţă de anul trecut – n.r.) reflectă abia creşterile din 2021. Îmi imaginez că în 2023, an pre-electoral, Guvernul României o să aibă o grămadă de bani pe mână de dat. Din păcate, bani cu o valoare mai mică, pentru că asta înseamnă inflaţia: ai mai mulţi bani, dar eşti mai sărac”, a declarat Moise Guran.

Cât despre încercarea Guvernului de opri specula, el a spus: ”Îl văd pe domnul Ciolacu jonglând cu noţiunea de speculă. Ceauşescu avea această obsesie cu specula şi speculatorii. Un produs există pe piaţă sau nu. Dacă există, el are un preţ pe care cineva îl plăteşte. În momentul în care forţezi preţul să stea unde vrea Lukasenko sau unde vrea Ciolacu, produsul dispare”.