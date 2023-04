Moment istoric în Orientul Mijlociu: Se formează o nouă alianță considerată imposibilă în urmă cu câteva zile - FOTO-VIDEO

Beijingul a afirmat de asemenea că doreşte să lucreze la aceste obiective în Orientul Mijlociu. Televiziunea de stat CCTV a salutat 'prima întâlnire oficială între miniştrii de externe ai celor două ţări în mai mult de şapte ani', un progres obţinut 'cu medierea activă a Chinei'.

Ministrul de externe iranian Hossein Amir-Abdollahian şi omologul său saudit Faysal bin Farhan Al Saud au dat asigurări, într-un comunicat comun publicat la final, că părţile s-au angajat să continue măsurile de apropiere. 'Cele două părţi au convenit să continue punerea în aplicare a acordului de la Beijing şi aplicarea sa într-un mod care să crească încrederea reciprocă, precum şi domeniile de cooperare şi care să ajute la crearea securităţii, stabilităţii şi prosperităţii în regiune', se arată în comunicatul comun. 'China va lucra cu ţările (din regiune) pentru a pune în practică iniţiative (...) spre a promova securitatea, stabilitatea şi dezvoltarea' în Orientul Mijlociu, a declarat Mao Ning, purtătoare de cuvânt a diplomaţiei chineze.

Potrivit Ministerului de Externe iranian, cei doi şefi de diplomaţii 'au negociat şi au făcut schimb de opinii, punând accentul pe reluarea oficială a relaţiilor bilaterale şi măsurile în vederea redeschiderii ambasadelor şi consulatelor celor două state', dar 'au discutat de asemenea chestiuni bilaterale'.

Televiziunea publică saudită Al-Akhbariya i-a arătat schimbând o strângere de mâini, apoi vorbind zâmbitori în faţa drapelelor iranian şi saudit.

Această apropiere ar trebui să le permită Iranului şi Arabiei Saudite redeschiderea ambasadelor lor până la mijlocul lunii mai şi să pună în aplicare acorduri de cooperare economică şi de securitate semnate acum peste 20 de ani.

Ea ar urma să fie sărbătorită oficial cu ocazia vizitei preşedintelui iranian Ebrahim Raisi la Riad, la invitaţia regelui Salman, o deplasare prevăzută după încheierea Ramadanului la finele lui aprilie.

Arabia Saudită nu se mai bazează în mod satisfăcător pe SUA pentru a acționa ca un bastion împotriva Iranului. Într-o lume din ce în ce mai multipolară, Arabia Saudită caută în altă parte parteneri de securitate mai puțin supuși capriciilor ciclurilor electorale și mai puțin predispuși să o hărțuiască pe tema drepturilor omului, am arătat zilele trecute într-o analiză disponibilă aici.

