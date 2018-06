Monica Macovei s-a dezlănțuit după votul din Senat: 'PSD-ALDE vor ca România să devină Paradisul Infractorilor'

PSD&ALDE vor ca România să devină Paradisul Infractorilor. Senatorii îngropă justiția și îi ajută pe Dragnea și pe alți infractori să scape de condamnări, cazier, sechestre și confiscări, susține Monica Macovei, fost ministru al Justiției, într-un comunicat de presă remis știripesurse.ro. Reacția fostului ministru vine după ce Senatul a adoptat în calitate de primă Cameră sesizată propunerea legislativă demodificare a Codului de procedură penală.

În paralel, PSD&ALDE vor să ajungă la Cotroceni ca să desăvârșească distrugerea țării, mai susține Macovei.

„Amendamentele care îi salvează pe politicienii cu probleme penale, aduse Codului de procedură penală, au trecut de Senat: Dragnea poate cere revizuirea deciziei definitive de condamnare la 2 ani închisoare cu suspendarea executării, pentru că un judecător din completul care l-a condamnat nu a semnat hotărârea, deși a participat la luarea deciziei. Dosarele complexe, cu multe probe, inclusiv expertize financiare vor fi aruncate la coș, pentru că un amendament adoptat ieri de Senat oprește definitiv orice anchetă dacă într-un an procurorii nu termină urmărirea penală. O să scape anchetații din dosarele grele, cu spălare de bani, corupție, fraudă sau trafic de persoane sau armament și din dosarele cu infracțiuni transfrontaliere, care durează, în mod evident, mai mult de un an și o să se facă dosare cu furturi de găini.

Practic, (a) se bagă pe sub masă un termen de prescripție de 1 an, unic și în țările cu o democrație modestă, (b) se blochează în multe cazuri anchetele din alte state și (c) se blochează cooperarea polițienească și judiciară transfrontalieră.

Mai sunt și alte amendamente propuse de PSD&ALDE controversate:

1. Suspectul sau inculpatul poate participa la efectuarea oricărui act de urmărire penală sau la orice audiere, dacă așa vrea. Cum va putea victima unui trafic de persoane, a unui viol ori tentativă de omor să vorbească când în fața ei se află cel care e chiar suspectat că a traficat, violat sau a încercat să omoare victima? Cum vor putea cei care au dat mită să declare asta în fața unui politician sau mogul ”greu”? Unde vor fi martorii sub acoperire protejați pentru a nu fi în pericol? Pe scurt, gata cu anchetarea politicienilor, a baronilor și a celor care au băgat frica în oameni ani de-a rândul.

2. Probele obținute din interceptări sau comunicări în timpul unei anchete, care nu au legătură cu faptele cercetate, ci cu alte fapte nu pot fi folosite în dosar. Dacă în timpul unei anchete de corupție se găsesc, la o percheziție informatică, probe de trafic de copii, de exemplu, acestea pot fi șterse sau se poate cere alt mandat de percheziție, care va fi dat retroactiv (sic) pentru a putea fi folosite într-un alt dosar.

3. Un denunţător nu va putea beneficia de reducere de pedeapsă decât dacă denunțul este făcut în primele 6 luni de la comiterea faptei. În realitate denunțul este limitat la 6 luni de la comiterea faptei, chiar dacă denunțătorul află mai târziu despre comiterea faptei sau se decide să facă denunțul. În plus, esența instituției denunțului, folosită în toată lumea, este ca denunțătorul să aibă un beneficiu, respectiv reducerea pedepsei. Altfel, de ce ar face denunțul? Și să nu uităm că interesul societății este să fie capturați cei din vârful piramidelor infracționale, iar fără denunțători, asta nu se mai poate. Știm că PSD&Alde urăsc instituția denunțului tocmai pentru că s-a dovedit foarte eficientă. Pe 9 iunie, în Pța Victoriei, Dragnea ne-a anunțat pe toți, de pe scena ciumei roșii: “Trebuie sã spunem: gata cu denunțurile!”

4. Procurorii trebuie să-i aducă la cunoştinţă suspectului, înainte de prima audiere, această calitate, fapta pentru care este suspectat, inclusiv toate probele din care rezultă săvârşirea faptei. La revedere orice anchetă în România sau transfrontalieră, la revedere cooperare între statele UE și altele, la revedere Europa!

5. Nu vor putea fi făcute declarații publice și nici comunicate informații despre fapte și persoane în timpul urmăririi penale, direct sau indirect, provenind de la autorităţi publice. Dar suspecții, inculpații și condamnații vor putea, desigur, să își trâmbițeze nevinovația în toată presa. Pe scurt, informarea populației se va face numai de anchetați sau condamnați, și nu de autorități. Anchetații și condamnații sunt buni și imparțiali, autoritățile de anchetă și judiciare sunt rele și mint – asta ne spun PSD&ALDE. Nu credeti că într-o țară condusă de oameni cinstiți și cu judecată limpede este exact invers?

Modificările la Codurile Penale vor duce inclusiv la blocarea anchetele altor state, mai ales anchetele privind infracțiuni transfrontaliere cum sunt terorismul, traficul, spălarea de bani, corupția, frauda fiscală, toate infracțiuni foarte grave. Infractorii își mută miezul caracatiței infracționale în țările în care legea îi protejează, România va deveni, prin grija PSD&ALDE, paradisul infractorilor și populația va avea de suferit.

În paralel, PSD&ALDE plănuiesc și decapitarea DNA. Cu Dragnea în frunte, liderii coaliției vorbesc tot mai des de suspendarea președintelui. Adică, Tăriceanu să ajungă la Cotroceni și poate în orice moment să semneze decretul de revocare a procurorului-șef DNA, fără să mai aibă dezbateri sau analize privind independența procurorilor.

Mai mult chiar, lideri ai PSD&ALDE interpretează Constituția și legile și spun că ar putea doar să-l suspende pe președinte, dar fără să mai facă referendumul de demitere.

Adică, își fac treaba murdară, distrug țara și apoi se retrag în Parlament, în spatele imunității.”, transmite Macovei.