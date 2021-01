Monica Pop, despre vaccin: Cuvântul 'sigur' nu există în medicină

Medicul Monica Pop, managerul Spitalului de Urgente Oftalmologice din Capitală, s-a declarat deranjată, sâmbătă seară, la Antena 3, de faptul că vaccinul anti-coronavirus este prezentat ca fiind „sigur”.

„Eu m-as fi asteptat ca presa sa prezinte si numarul zilnic de vindecati si externati. Se zice doar de bolnavi si decedati. Sa stiti ca lucrurile care induc panica sunt cele mai rele. Panica scade imunitatea. Orice om in panica are imunitate proasta. Omul trebuie sa auda si o incurajare. Siguranta cu care se vorbeste de acest vaccin nu da bine. Cuvantul sigur nu exista in medicina. Poti sa spui eficient. Atata timp cat exista efecte adverse nu este sigur”, a declarat Monica Pop.