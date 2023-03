Montreux Jazz Festival, locul în care se nasc legendele

Festivalul de Jazz de la Montreux îşi dă şi în acest an întâlnire, între 30 iunie şi 15 iulie, cu publicul său fidel, dar şi cu spectatorii curioşi să ia contact pentru întâia oară cu evenimentul care scrie istorie de peste jumătate de secol, informează Agerpres.

În fiecare lună iulie, de aproape şase decenii, Festivalul de Jazz de la Montreux, al doilea cel mai mare festival anual de jazz din lume după cel de la Montreal (Canada), se desfăşoară într-un cadru cu adevărat excepţional, între Alpi şi malul Lacului Geneva (Leman), la doar câteva minute de podgoriile terasate din Lavaux şi la 30 de kilometri de oraşul Lausanne.

Creat în 1967 de Claude Nobs (1936-2013), Festivalul de Jazz de la Montreux a devenit de-a lungul anilor un eveniment esenţial pe scena muzicală, în special cea a jazz-ului, generând spectacole memorabile. Multe dintre acestea au rămas în istorie sub formă de albume live din discografia unor muzicieni legendari precum Ray Charles, Ella Fitzgerald, Etta James, Miles Davis, Chick Corea, Dizzy Gillespie, John Lee Hooker, Count Basie sau Bill Evans.

Şi alţi artişti, ca Marlena Shaw, Don Ellis, Bobbi Humphrey, Dexter Gordon, Gene Ammons, Hampton Hawes, Les McCann, Little Milton, Louisiana Red, Otis Rush, Luther Allison, Oliver Nelson sau Sam Rivers au înregistrat albume live la Festivalul de Jazz de la Montreux.

De asemenea, pentru că evenimentul anual din oraşul elveţian pune accent pe diversitate, artişti care abordează şi alte genuri muzicale în afară de jazz, de la blues, soul, funk ori pop până la rock, precum Canned Heat, Carlos Santana, Alanis Morissette, Jamiroquai, Alice Cooper, Deep Purple, Gary Moore, Jethro Tull, Simply Red, Stevie Ray Vaughan, Tori Amos, Toto, Van Morrison, Yes sau ZZ Top, au avut ocazia să urce pe scenele festivalului şi să includă în discografia lor spectacolele susţinute.

Alături de aceştia, de-a lungul deceniilor, Festivalul de Jazz de la Montreux a găzduit spectacole emblematice ale unor artişti precum Nina Simone, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Prince, Leonard Cohen, David Bowie, Elton John şi Stevie Wonder, dar şi întâlniri artistice şi experimente unice cu Muse, Radiohead, UB40, Run DMC, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Ed Sheeran, Alicia Keys, Adele, Lady Gaga, Lizzo şi Rita Ora.

De altfel, de la crearea sa, festivalul de la Montreux, locul în care se nasc legendele, conform motto-ului evenimentului anual, a constituit atât un magnet pentru giganţi ai muzicii, cât şi o rampă de lansare pentru noi talente, "un loc în care amestecul de culturi şi generaţii a fost încurajat şi unde spaţiul a fost dedicat întâlnirilor dintre artişti şi public", potrivit www.montreuxjazzfestival.com.

"Această tradiţie este ceea ce face festivalul diferit de toate celelalte: prezenţa talentelor şi a legendelor muzicale precum Quincy Jones; mixul acelor artişti indiferent de vârsta lor sau de muzica pe care o cântă; momente de interacţiune intensă cu publicul", se arată pe site-ul evenimentului.

Cu un program ambiţios şi diversitatea muzicală ce îl caracterizează, Festivalul de Jazz de la Montreux oferă "o experienţă privilegiată " atât muzicienilor cât şi publicului.

"Nu poţi să-l descrii, cuvintele nu-i fac dreptate. Trebuie să vii să-l experimentezi", a declarat muzicianul american Quincy Jones, multipremiat cu Grammy, fost coproducător al evenimentului şi unul dintre artiştii care au evoluat în faţa publicului festivalului.

De aceea, aproape 250.000 de spectatori vin în fiecare an la Montreux pentru a se bucura de ambianţa mirifică a festivalului, de concertele a căror calitate tehnică şi artistică este renumită şi de zecile de evenimente cu acces gratuit, precum petreceri la piscină, ateliere sau evenimente disco şi electro. În plus, pe durata festivalului, fanii au ocazia de a fi aproape de artiştii lor preferaţi şi de a participa la jam session-uri, de multe ori surprinzătoare şi memorabile.

În total, în cele 16 zile de festival au loc 380 de concerte, dintre care 250 sunt gratuite, pe 11 scene (6 cu acces liber), iar publicul are la dispoziţie numeroase atracţii, printre care 55 de baruri şi standuri, conform www.montreuxjazzfestival.com.

Festivalul cu tradiţie îndelungată este organizat de Montreux Jazz Festival Foundation, o fundaţie non-profit care sprijină noile talente şi dezvoltarea muzicii, finanţată prin sprijin public şi donaţii private.

Prima ediţie, cea din 1967, s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, cu un buget de 10.000 de franci. Capete de afiş au fost Charles Lloyd, Keith Jarrett şi Jack DeJohnette.

La ediţia de anul următor, concertul lui Bill Evans a fost imortalizat sub forma unui album recompensat cu un premiu Grammy. Pe coperta acestuia poate fi admirat Castelul Chillon, situat pe o insulă de pe Lacul Geneva, foarte aproape de Montreux.

În 1969, legendara cântăreaţă de jazz Ella Fitzgerald a urcat pentru prima dată pe scena festivalului, iar anul următor a venit rândul lui Carlos Santana să susţină un spectacol la Montreux, la mai puţin de un an după cel de la festivalul Woodstock.

Incendiul din 1971 de la Montreux Casino, care a avut loc în timpul concertului pe care Frank Zappa l-a susţinut la festivalul de jazz, a inspirat formaţia Deep Purple să scrie hitul "Smoke on the Water". În acelaşi an, Claude Nobs a convins-o pe Aretha Franklin să cânte la Montreux oferindu-i o cutie cu bomboane de ciocolată, potrivit www.montreuxjazzfestival.com.

În 1976, Nina Simone a susţinut la Festivalul de Jazz de la Montreux unul dintre cele mai legendare spectacole din cariera sa.

Keith Haring şi Andy Warhol, doi dintre cei mai mari artişti din New York, au creat în 1986 posterul pentru cea de-a 20-a aniversare a festivalului.

Un alt moment memorabil a avut loc în 2002 când David Bowie, un bun prieten al lui Claude Nobs, a susţinut unul dintre cele mai emblematice concerte ale festivalului, ocazie cu care a cântat integral albumul său "Low".

Cinci ani mai târziu, Prince a oferit publicului un jam session surpriză susţinut după primul său concert la festival. Artistul a revenit la Montreux în 2009 şi în 2013.

La cea de-a 50-a aniversare a festivalului, Deep Purple a interpretat "Smoke of the Water" cu fiul lui Frank Zappa, un moment istoric.

În 2019, Elton John a susţinut un spectacol grandios la Montreux, de data aceasta pe stadionul Saussaz, în faţa a 15.000 de persoane, acesta fiind primul concert pe stadion din istoria festivalului.

După ce ediţia din 2020 a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19, în 2021 festivalul a marcat o nouă premieră: un program restrâns, de asemenea în contextul pandemiei, pe o scenă amplasată într-un cadru pitoresc, la 25 de metri de malul lacului.

La ediţia din 2022, a 56-a, festivalul a revenit în forţă. Pe scene au urcat, printre alţii, A-HA, Bjork - revenită la festival după 24 de ani -, Diana Ross, Herbie Hancock, Jeff Beck, John Legend, Maneskin, Nick Cave & The Bad Seeds, Robert Plant & Alison Krauss, Stormzy, Van Morrison, Arlo Parks, Asaf Avidan, Phoebe Bridgers, The Smile şi Ibrahim Maalouf.

Fondatorul festivalului, Claude Nobs, a înregistrat toate concertele folosind cele mai noi tehnologii, iar această colecţie unică de arhive audiovizuale a fost inclusă în Registrul Memoria Lumii, un prestigios program înfiinţat de UNESCO în 1992, ce colectează şi protejează documente şi alte materiale care au o valoare documentară universală. "Această arhivă este cea mai importantă mărturie a istoriei muzicii, cuprinzând jazz, blues şi rock", a declarat Quincy Jones, citat pe site-ul festivalului.

Programul ediţiei din acest an urmează să fie dezvăluit la începutul lunii aprilie.