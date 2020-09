Moraru(candidat PNL şi USR PLUS la Primăria Sectorului 3): Nu vom pune borduri,garduri metalice;nu angajăm rude

Adrian Moraru, candidatul PNL şi USR PLUS la Primăria Sectorului 3, şi-a lansat, luni, programul politic, susţinând că, dacă va câştiga mandatul de primar, nu se vor mai pune borduri, garduri metalice, nu vor mai fi angajate rude în primărie şi nu se va mai turna ciment la rădăcina copacilor, menţionând că va rezolva problemele traficului, parcărilor şi va deschide clinici de proximitate.

El a enumerat mai multe probleme cu care se confruntă cetăţenii sectorului 3, susţinând că va rezolva situaţia traficului şi a apei calde, vor fi deschise clinici de proximitate şi parcări supraterane."Câteva lucruri din program: problemele de trafic, sigur apă caldă, asta nu ţine de mine, ţine de primăria generală, sigur o rezolvăm şi pe asta. Toate sectoarele va trebui să facem ce nu au făcut Firea, Oprescu de atâţia şi atâţia ani. Tot sprijinul nostru pentru rezolvarea acestei probleme, este una dintre problemele cele mai des invocate şi vă spun: nu aveţi nicio grijă, majoritatea PNL, USR PLUS din Consiliul general, împreună cu Nicuşor Dan, îşi vor face treaba şi vom rezolva şi această problemă", a spus Adrian Moraru, la evenimentul de lansare a programului politic.Moraru a mai menţionat că intenţionează să facă parcări supraterane de 6 -7 etaje şi să deschidă clinici de proximitate, la care să meargă mai ales persoanele de vârsta a treia din sector, suferinzi de boli cronice."Negoiţă fuge de educaţie şi acum. (...)Toată Direcţia de învăţământ din Primăria Sectorului 3 şi-a dat demisia în bloc şi a trecut la altă primărie, că nu putea să lucreze cu acest primar. Acesta este rezultatul multelor probleme pe care le-a avut.(...) Vom reinstitui importanţa dată educaţiei, reînfiinţând această direcţie. Problema siguranţei în şcoli este una crucială, şcolile nu mai au pază, nu mai au sisteme moderne de supraveghere video, vom reface aceste lucruri", a adăugat Moraru.El a mai spus că, din octombrie, va fi redată baza sportivă copiilor, iar cadrele didactice şi toţi copiii vor beneficia de infrastructură pentru cursuri online."Un lucru nu vom mai tolera, să avem şantiere care generează praf. (...) Cei care suferă de alergii aveţi în mine un susţinător al distrugerii ambroziei (...) şi eliminarea prafului şi această zonă de alergii vor avea un loc principal în programul pe care îl vom avea", a adăugat Moraru.El a mai menţionat intenţia de a dezvolta un centru de business pe fosta platformă Faur."Ce nu vom face? Nu vom pune borduri în aceşti 4 ani, garduri metalice care să separe vegetaţia de aleile pietonale sau de arterele de circulaţie, nu vom angaja rude în primărie, nu vom înfiinţa firme-căpuşă, nu vom mai compromite spaţiile verzi pentru parcări, nu vom turna ciment la rădăcina copacilor, nu vom închide uşa unui investitor în Sectorul 3, nu voi schimba partidul din partea căruia candidez, nu am să închid primăria la ora 16,00, nu voi accepta în primărie angajaţi care să spună "nu se poate",(...) în administraţie scopul este să se servească cetăţeanul, nu să se spună că nu ne dă voie legea", a mai anunţat Adrian Moraru.La evenimentul care a avut loc la Stadionul Olimpia au mai participat: preşedintele PNL Ludovic Orban, Nicuşor Dan, candidatul PNL, USR PLUS la Primăria Capitalei, Violeta Alexandru - preşedintele PNL Bucureşti, Antonel Tănase, liderul filialei PNL Sector 3, Bogdan Stroe, preşedintele USR Sector 3 şi Lucian Judele, preşedintele PLUS Sector 3.