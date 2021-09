USR PLUS a depus moțiunea de cenzură la Senat în urmă cu puțin timp, de către Ionuț Moșteanu și urmează să fie depusă dintr-un moment în altul la Camera Depuaților de către liderul AUR, George Simion. Actul are 122 de semnături din partea membrilor USR PLUS și AUR.

Moțiunea de cenzură USR PLUS - AUR