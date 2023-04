Motivul pentru care Nadia Comăneci ar fi vrut să se sinucidă: 'Am avut un acces de furie!'

Cartea Nadia și Securitatea, scrisă de istoricul Stejărel Olaru (apărută la Editura Epica Fiction & History, în 2021, recent lansată și la Londra), descrie tentativele de sinucidere și automutilare atribuite Nadiei Comăneci, aflată sub aspra și inutila supraghere a regimului ceaușist. În timp ce antrenoarea Marta Karolyi împărtășea apropiaților săi că este sigură că Nadia și-a făcut singură acele răni, voit, campioana avea să nege permanent gândul că ar fi vrut să-și ia viața sau să își provoace suferință.

Sunt amintite astfel episoade care au dat frisoane Securității – cum e cel din cantonamentul de la Baza 23 August din București, din 1978, în care Nadia Comăneci a băut (din greșeală, susțin unii, chiar și ea) înălbitor, clor adică. Sportiva a explicat că a încurcat paharul cu suc pus pe masă, cu cel în care împrumutase niște înălbitor pentru rufe, relatează Adevarul.ro.

Ingerarea acelei substanțe în cantonament, accidentală sau nu, i-a pus în alertă pe toți. Se dovedea că problema Nadiei Comăneci nu rămăsese în urmă, la Onești, odată cu despărțirea de Karolyi, ci era prezentă și încă actuală.

Cum explică momentul Nadia Comăneci

„Am avut un acces de furie. În fața ușii mele își făceau permanent de lucru tehnicienii de la lot întrebându-mă dacă am nevoie de ceva, unde mă duc, ce fac. N-am mai suportat și m-am întors în cameră, trântind ușa. Tremuram de nervi. Am luat o înghițitură și am simțit o arsură îngrozitoare în gură, în stomac. Băusem înălbitorul - dar din fericire, nu pe tot. Din fericire, fetele au alertat medicul și în două zile, m-am întors pe picioarele mele, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat“, a relatat Nadia în alte scrieri.