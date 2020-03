Motivul pentru care România nu are capacitate de testare: alocăm cel mai mic buget din UE pentru sănătate

România are cel mai redus nivel al cheltuielilor pentru sănătate din UE, atât ca procent din PIB cât și ca valoare pe cap de locuitor, arată datele Eurostat publicate marți.

Cheltuielile pentru sănătate în Franța și Germania au fost echivalente cu 11,3% din PIB în 2017, o pondere mai mare decât în ​​orice alt stat membru al UE, urmate de Suedia (11,0%). În schimb, cheltuielile de asistență medicală au reprezentat sub 7,5% din PIB în 12 state membre, România înregistrând cel mai mic raport (5,2%).

În medie, în UE, se estimează că cheltuielile medicale au reprezentat 9,9% din PIB în 2017.

În raport cu dimensiunea populației, cheltuielile de asistență medicală au fost cele mai mari în rândul statelor membre ale UE în Suedia (5.200 euro per locuitor), Danemarca și Luxemburg (5.100 euro per locuitor, fiecare) în 2017, în timp ce nivelul cel mai redus se regăsește în România (490 euro per locuitor ) și Bulgaria (590 euro per locuitor).