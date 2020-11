Municipalitatea din Deva renunţă la iluminatul festiv şi alocă banii pentru Spitalul Judeţean

Municipalitatea din Deva va renunţa în acest an la iluminatul festiv de sărbători şi banii economisiţi vor fi alocaţi pentru achiziţia mai multor echipamente necesare Secţiei de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva, a anunţat miercuri primarul localităţii, Florin Oancea, potrivit Agerpres.

"Am fi dorit să ne bucurăm cu toţii de strălucirea sărbătorilor de iarnă. Din păcate, perioada dificilă pe care o traversăm ne impune o altă ordine a priorităţilor. Anul acesta, Deva nu va mai fi scăldată, ca în alţi ani, de luminile de sărbătoare care împodobeau oraşul. În acest an trebuie să fim solidari cu semenii noştri afectaţi de pandemie şi trebuie să ne asigurăm că toţi cei ajunşi în această situaţie au o şansă la viaţă. De aceea, am hotărât să propun Consiliului Local ca banii destinaţi iluminatului festiv să fie redirecţionaţi pentru sănătatea devenilor", a declarat Oancea.

Potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi supus aprobării CL Deva, Primăria va aloca SJU Deva 871.000 de lei, din care 573.000 de lei reprezintă valoarea mai multor echipamente medicale pentru Secţia de ATI, cum ar fi aparate de ventilaţie mecanică, monitoare de funcţii vitale şi alte dispozitive medicale.

Diferenţa de sumă va fi folosită pentru achiziţia altor echipamente medicale necesare Secţiilor de Pneumoftiziologie şi Chirurgie Plastică.

Cu aceste fonduri, valoarea sumelor alocate de Primăria Deva, în acest an, pentru achiziţia de echipamente medicale la SJU Deva se ridică la 4,38 de milioane de lei.

SJU Deva se află în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. Pentru a putea ajuta financiar spitalul, administraţia locală iniţiază periodic proiecte de hotărâri în care se precizează, în baza unei asocieri, destinaţia fondurilor alocate de la bugetul CL Deva către spital.