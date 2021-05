Musicalul Once Upon a One More Time, cu piese ale cântăreţei Britney Spears, montat la Washington DC

Musicalul „Once Upon a One More Time”, cu piese ale cântăreţei Britney Spears, va fi montat la Washington DC, a anunţat Shakespeare Theatre Company, potrivit news.ro.

Spectacolul va cuprinde piesele „Oops! I Did It Again", „Lucky", „Stronger" şi „Toxic", potrivit Billboard.

Musicalul va avea o poveste originală, scrisă de Jon Hartmere, despre prinţese din basme precum „Cenusăreasa”, „Albă ca zăpada” şi „Mica Sirenă”, care se transformă după ce au citit „The Feminine Mystique”, emblematic text feminist.

Reprezentaţiile „Once Upon a One More Time” vor debuta la Sidney Harman Hall pe 29 noiembrie.

Ideea de a folosi piese cunoscute pentru musicaluri este una veche şi, pe Broadway, în ultimii ani, au fost prezentate spectacole cu muzica unora ca The Temptations, The Go Go's, Tina Turner şi Alanis Morissette.

Britney Spears a revenit în ultimul an în prim-plan odată cu încercarea ei de a ieşi de sub tutela tatălui său şi după ce The New York Times a lansat documentarul „Framing Britney”, care vorbeşte despre circumstanţele ce au dus la plasarea ei sub tutelă, în 2008.