USR: Suntem deschişi, mai ales pe Bucureşti, la un candidat comun al Opoziţiei

Preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, a declarat că Alianţa USR PLUS îşi doreşte în continuare desemnarea unui candidat comun al Opoziţiei la alegerile pentru Primăria Capitalei şi a afirmat că se prefigurează un candidat al Alianţei USR PLUS, unul al PNL şi un candidat al PSD-Pro România-ALDE.

"Din păcate, în momentul acesta, se prefigurează a fi un candidat al Alianţei şi un candidat al PNL şi un candidat al PSD-Pro România-ALDE - că înţeleg că ei şi-au făcut deja o alianţă - dar noi suntem deschişi, mai ales pe Bucureşti, pentru a avea un candidat comun al Opoziţiei. Deci trebuie să realizăm că cea mai bună şansă ca să batem administraţia Gabrielei Firea este unitatea şi această alianţă, dar acum toate cărţile nu sunt la noi. Avem şi noi nişte cărţi, mai are şi PNL nişte cărţi şi, din ce vedem în ultima perioadă, deşi PNL Bucureşti a început o curăţire, să zicem aşa, după votul din CGMB, în care doi consilieri generali ai PNL au votat împreună cu doamna Firea un buget care a fost arhi-contestat (...). Trebuie să îşi facă şi ei partea lor de bucătărie internă - nu vreau să intru prea tare în asta. Noi, în orice caz, avem doi candidaţi potenţiali foarte buni. Şi la sectoare avem candidaţi excelenţi şi sunt sigur că vom reuşi un scor foarte bun în Bucureşti", a arătat Năsui, la o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului.

El a mai precizat că vor continua discuţiile în cadrul alianţei în vederea desemnării unui candidat comun.

"Există discuţii şi în cadrul alianţei şi cu domnul Nicuşor Dan. Şi dânsul şi Vlad Voiculescu, cei doi candidaţi potenţiali ai Alianţei, au întâlniri, discută. (...) Vreau să îi lăsăm pe ei să îşi găsească cadrul de discuţie ideal, fără presiune publică, să găsească o soluţie. Amândoi realizează că este esenţial să existe un singur candidat, poate nu doar al Alianţei, ci chiar al Opoziţiei", a spus Năsui.

Pe de altă parte, în privinţa tensiunilor care au apărut în ultima perioadă între USR şi PNL, Năsui a apreciat că acestea sunt "normale" într-un an electoral.

"Sunt tensiuni normale într-un an care va fi marcat de două campanii electorale arhi-importante şi este normal ca atunci când ai un competitor electoral să vrei să te demarchezi de el. Ce îmi pare mie cumva rău este că PNL alege calea aceasta a atacului la adresa USR. Am văzut şi în timpul audierilor la comisiile parlamentare. Noi am susţinut unii miniştri PNL. Din păcate, au fost atacuri la adresa USR care au venit, cumva, de nicăieri", a spus el.