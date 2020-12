'Ne interesează în special execuţia pe marile proiecte de investiţii și ne propunem să facem o monitorizare foarte strictă a lor', spune ministrul Finanțelor

Execuţia pe marile proiecte de investiţii derulate prin proiecte din fonduri europene majore va fi monitorizată foarte strict, atât lunar cât şi trimestrial, a afirmat, joi, ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, la preluarea mandatului, potrivit Agerpres.

"Sunt atât onorat cât şi responsabilizat pentru a prelua portofoliul Finanţelor. Am avut astăzi discuţii cu toţi directorii din minister. Am discutat despre buget, am discutat despre execuţie.

Ne interesează în special execuţia pe marile proiecte de investiţii, proiecte din fonduri europene majore care trebuie să se deruleze în cel mai bun mod şi pentru aceasta ne propunem să facem o monitorizare foarte strictă a lor, atât lunar cât şi trimestrial, astfel încât să avem proiectele într-o derulare foarte bună.

Şi transmitem un semnal pe această cale ministerelor care gestionează proiecte majore din fonduri europene asftel încât să-şi facă din timp o analiză, care sunt acele proiecte, cum funcţionează, care este stadiul, care este execuţia pentru aceste proiecte şi să se deruleze cât mai bine.

Aceste discuţii le vom continua şi în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare", a spus Alexandru Nazare.



Pe de altă parte, întrebat dacă se va vaccina contra Covid, ministrul a răspuns afirmativ.