Negocieri dure între USR și PLUS pentru desemnarea candidatului pentru Primăria Capitalei. Cele două delegații au stat față în față în această seară (o fotografie după întâlnire a fost publicată de președintele USR Dan Barna pe contul său de Facebook) și concluziile vor fi trase mâine în cadrul unei ședințe extraordinare reunite ale birourilor naționale ale USR și PLUS.

Deși au candidat împreună și la europarlamentare și la prezidențiale în 2019 și acum discută și despre o posibilă fuziune, între USR și PLUS niciodată nu a fost pace. În cea mai mare a timpului usr-iștii sau simțit ”furați” (n.a. expresia aparține unui lider USR) de ”frații” lor mai mici din PLUS care au amenințat constant cu candidaturi și liste separate care au fi ros din același electorat.

Disputa a devenit acută în 2020 în perspectiva alegerilor locale. PLUS-ul a sărit imediat de la începutul anului cu lansarea candidaturii cu mare fast a fostului ministru al Sănătății în Guvernul lui Daniel Cioloș, Vlad Voiculescu, la Primăria Capitalei. USR-ul a contracarat imediat prin susținerea de către USR București a candidaturii din postura de independent al lui Nicușor Dan.

Problema a fost și mai complicată la USR pentru că Nicușor Dan nu era dorit nici de conducerea centrală a partidului. Dan Barna ar fi dat cu bucurie întâietate lui Vlad Voiculescu de la PLUS, dar s-a lovit de intransigenta celor de la USR București și nu numai. Dar partea cealaltă cei de la PLUS au venit cu o altă găselniță - alegeri primare... în care alesul PLUS era net avantajat prin deținerea unei baze uriașe de susținători. În cele din urmă sondajele repetate la nivelul Capitalei au arătat că Nicușor Dan este cel mai bine plasat... dovadă și insistența cu care PNL și l-ar dori dacă acesta ar dori sa devină membru PNL.

Problema e cu atât mai complicată cu cât alegerile la localele din 2020 vor fi într-un singur tur de scrutin, iar Nicușor Dan pare decis să candideze. El a condiționat abandonarea candidaturii sale de un candidat unic al Opoziției... iar dacă acesta NU va exista atunci candidatura lui se va concretiza.

PNL și-l dorește, dar îl vrea membru ca să tragă și lista de consilieri generali, PMP l-ar dori chiar și din postura din independent mizând pe transferul de credibilitate... Problema rămâne la USR... își va asuma Echipa Barna o candidatură a lui Nicușor Dan chiar și riscând un conflict dur cu PLUS... sau va ceda în fața lui Dacian Cioloș și vor merge cu foarte jos plasatul în toate sondajele de opinie, Vlad Voiculescu?