Traian Băsescu: Coronavirusul va intra în România. Trebuie să ne pregătim pentru ce-i mai rău. Eu aș opri azi, acum, zborurile din Italia

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară, la B1TV, că în opinia sa „nu are cum să nu intre” coronavirusul în România ținând cont de răspândirea virusului în Italia, țară unde trăiește una din cele mai mari comunități de români din afara granițelor.

„Coronavirusul va intra si in Romania pentru ca sunt un milion de romani in Italia, nu are cum sa nu intre. Nu ai cum sa stapanesti acest virus daca ai circulatie de oameni. Deci trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau. Asa se si procedeaza, se ia varianta cea mai rea, daca putem sa-i facem fata. Marea problema vor fi locurile de cazare in spitale. Putem transforma scoli in locuri de dus bolnavii. Eu as face-o azi, acum (cursele aeriene Italia-Romania, n.red.). Le-as spune 'Dragilor, avioanele cu care ati venit nu au scara, inapoi'”, a zis Băsescu. Fostul presedinte a apreciat ca „probabil va ajunge la rang de pandemie” la nivel global, „virusul asta pare a avea o capacitate incredibila de a se raspandi si de a imbolnavi comunitati intregi”.

