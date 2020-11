Nelu Tătaru: Ancheta epidemiologică merge pe acelaşi protocol cu cele din comunitatea europeană

Ancheta epidemiologică merge pe acelaşi protocol cu anchetele efectuate în comunitatea europeană, în condiţiile pandemiei cu noul coronavirus, iar testarea nu este o metodă de prevenţie, a declarat luni ministrul Sănătăţi, Nelu Tătaru.

"Anchetele epidemiologice au anumite tipicuri, că sunt la noi, că sunt în comunitatea europeană, se merge pe acelaşi protocol. Deci, acesta este tipicul de anchetă. (...) Testarea nu este, eu ştiu, o metodă de tratament sau o metodă de prevenţie. Testarea unui pacient negativ, în primele 24 până în 72 de ore, nu îmi dă certitudinea că nu este pozitiv. Testarea unui pacient negativ în acest moment dându-i drumul în societate, care poate deveni pozitiv, este o falsă impresie pe care o dăm. Testarea unui personal care astăzi este negativ, care în fiecare zi intră în contact cu cineva, iar nu îmi dă certitudinea. Din punctul nostru de vedere preferăm să păstrăm definiţiile de caz, să facem anchetele", a declarat Tătaru la B1 TV.

El a adăugat că există mai multe categorii care se testează în acest moment - cei care sunt imunodeprimaţi, pacienţii oncologici, pacienţii care fac dializă, cei care se pregătesc de transplant, cei care sunt instituţionalizaţi în instituţii pentru bătrâni, copii, neuropsihici, personalul care lucrează în aceste instituţii, femeile însărcinate care ies din carantină sau din izolare.



"Sunt foarte multe categorii la care am extins în acest moment (testările - n.r.), dar noi trebuie să înţelegem că o definiţie de caz este şi cea care îmi dă şi un curs al unei anchete şi urmărim aceste cazuri. Un fals negativ ne poate induce mai mult rău decât bine, nu este o metodă de prevenţie o testare, iar în condiţiile în care încercăm să lucrăm la acele barometre pe care le ştim în acest moment, vom introduce săptămâna viitoare acele teste rapide la toţi cei care vin în primiri urgenţe cu simptomatologie, sunt cei care, indiferent că testăm 10.000 într-o zi sau testăm 50.000, cei care se prezintă la acele sectoare pe care le-am spus sunt aceiaşi, cu test sau fără test. Aceia sunt toţi cei testaţi care în urma lor duc nişte anchete. În testele rapide pe care le punem în unităţile de primiri urgenţe din această săptămână, sunt 43.000 de teste, sunt cele care vor degreva unităţile de primiri urgenţe tocmai de cei care aşteaptă acel test Real Time PCR într-o izolare, ocupând UPU uneori 24 sau 48 de ore. Aici într-o jumătate de oră am putea descongestiona şi am trecut pozitivul la pozitiv, negativul pentru afecţiune non-COVID. Sunt lucrurile pe care le gestionăm în acest moment", a spus ministrul.