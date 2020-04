Nelu Tătaru, despre situaţia sistemului medical din România:La managementul pe care l-am avut, orice finanţare ar fi fost considerată subfinanţare

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, spune că nu în 2020 s-a ajuns la nivelul acesta al funcţionării unor spitale şi că acest nivel este de mai mulţi ani. El a precizat că printre motivele care au dus la funcţionarea slabă a sistemului medical în această perioadă se află managementul defectuos şi o subfinanţare cronică, subliniind că la managementul pe care l-au avut unităţile medicale, orice finanţare ar fi fost considerată subfinanţare potrivit news.ro.

Nelu Tătaru a fost întrebat, joi, dacă România a fost pregătită pentru această criză a coronovirusului.

“A fost vreo ţară pregătită pentru această situaţie? Ne uităm la toate ţările pe care le considerăm dezvoltate din punctul de vedere al sistemului de sanitar, ne uităm la tot ce a însemnat Spania, la tot ce a înseamnat Italia în care mulţi concetăţeni de-ai noştri făceau tratamentele şi în acest moment vedem ce se întâmplă”, a spus ministrul.

El mai spus că nu în 2020 s-a ajuns la acest nivel de funcţionare a unor spitale.

“Din punctul meu de vedere dacă e să luăm managerial, funcţional, am fost la nivelul în care am fost de mai mulţi ani, nu în 2020 am ajuns la nivelul acesta al stării de sănătate sau al funcţionării unor spitale. Rămâne ca după acest moment să putem reevalua fiecare spital în parte şi poate cu înţelegerea fiecărui manager, a personalului medical, să putem face un act medical de calitate”, a explicat Nelu Tătaru.

Întrebat ce a dus la funcţionarea atât de slabă a sistemului medical, el a răspuns: “Un management defectuos, o subfinanţare cronică, dacă mă întrebaţi pe mine, la managementul pe care l-am avut orice finanţare ar fi fost considerată subfinanţare, la o implicare poate nu completă a tuturor forţelor, că este administraţie locală, că este personal sau că este opinie publică”.