Nelu Tătaru, după ce Gabriela Firea a depus plângere penală împotriva lui pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor: 'Nu am emis niciun ordin'

Gabriela Firea a declarat că a depus plângere penală pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor care îl vizează pe ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, dar și pe DSP București. Asta, după ce ministrul a blocat proiectul de testare a populaţiei derulat pe Arena Naţională. Nelu Tătaru a recunoscut că nu a discutat niciodată cu primarul Bucureștiului, dar că testarea a fost refuzată de DSP, iar ea ar putea fi făcută de Primărie în cooperare cu unul dintre spitalele din subordine.

”DSP a spus că nu întrunesc condițiile. A făcut o evaluare. Orice testare este un act medical care trebui îndeplinit în anumite condiții. Nu am emis niciun ordin de ministru. Doamna Firea ar putea să facă astfel de testări în colaborare cu un spital din subordine. Poate să facă prin spitalele pe care le are, dar cu respectarea condițiilor. Nu am stat de vorbă cu doamna Firea.”, a spus Nelu Tătaru, marți seara, la Digi 24.

