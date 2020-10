Nelu Tătaru știa că numărul de cazuri noi o să crească, după începerea școlii, organizarea alegerilor și revenirea din concedii

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a explicat că deși în acest moment la nivel național suntem într-o „ușoară creștere” ca număr de cazuri noi de COVID-19, ea este una „progresivă, nu exponențială”, informează B1TV.ro.

În plus, spune el, evaluarea autorităților implica „o creștere relativă” a numărului de îmbolnăviri nou depistate, având în vedere că a fost „o lună destul de încărcată” și „o serie de reguli nu au fost respectate”.

„După cum știți, suntem într-o ușoară creștere ca număr de cazuri. O creștere progresivă, nu exponențială. Suntem în jurul a 2.000 de cazuri de două zile, după ce am avut un platou de cinci, șase săptămâni. Am avut și o lună destul de încărcată, o lună care a început cu revenirea din concedii, care a început cu redeschiderea restaurantelor, care a început cu redeschiderea teatrelor și cinematografelor, o lună de campanie electorală, aglomerarea transportului în comun, începutul școlii și alegerile locale. Evaluarea pe care am făcut-o implica și o creștere relativă a numărului de cazuri noi, pe care le putem gestiona, dar și într-un context în care o serie de reguli nu au fost respectate. Fiecare din aceste reglementări implicau să se desfășoare o activitate în anumite condiții. Nerespectarea acestor condiții duce și la o creștere a numărului de cazuri noi. (...) Menționez că avem acel număr de 1.050 de paturi de terapie intensivă complet dotate, care sunt dedicate COVID”, a declarat Nelu Tătaru, joi, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician”.

Întrebat de Silviu Mănăstire dacă sistemul sanitar românesc ar putea face față unui număr mai mare de bolnavi în stare gravă, ministrul Sănătății a explicat: „După cum știm, cred că teama vine din lunile martie-aprilie, când vedeam Spania și Italia cu acei pacienți care n-aveau loc în terapie intensivă – și care aveau loc în terapie intensivă nu aveau toți loc la acele aparate de ventilație mecanică, și atunci medicul era forțat să aleagă cine intră pe ventilație mecanică invazivă, și cine nu. În acest moment, noi din 2.500 de paturi care sunt pe spitalele suport COVID 1.050 sunt cele care au dotare completă. Noi trebuie să știm că din aceste 550 de cazuri (n.r. – din Terapie Intensivă) doar 176 de cazuri sunt prin ventilație mecanică invazivă. Celelalte sunt în grade diferite de insuficiență respiratorie și cu suport respirator neinvaziv, plecând de la mască, plecând de la o sursă simplă de oxigen”.

„Această boală, cum ne-a învățat în toate aceste șapte luni, poate avea o evoluție imprevizibilă, de aceea noi am recomandat și am organizat oarecum terapiile intensive pe terapie intensivă și terapie intermediară, acea terapie care preia cazurile care ies de pe ventilație mecanică, le stabiliează și le trec pe secție sau, dacă există o cădere, revin pe ventilație mecanică. În același timp, trebuie să ne gândim și la personal. Aceste aparate, aceste saloane există și cu personal. Acest personal avea șapte luni de zile de când lucrează, de când se bate cu această pandemie și ar trebui să ne gândim, măcar cei care nu respectăm niște reguli, că acolo niște oameni își pun și viața, și își pun și tot efortul lor”, a adăugat ministrul Nelu Tătaru.