Nevăzătorii dornici să muncească, îndemnaţi să utilizeze o tehnologie inovativă

Persoanele nevăzătoare sau parţial nevăzătoare care doresc să îşi găsească un loc de muncă şi care nu au incapacitate de muncă permanentă pot beneficia de tichete valorice de 5.000 de euro, printr-un program cu fonduri europene derulat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), cu care pot achiziţiona un sistem inovativ ce creşte exponenţial independenţa unui nevăzător.

Potrivit informaţiilor transmise luni de reprezentanţii companiei israeliene de tehnologie în sănătate OrCam, într-o conferinţă de presă, aceasta comercializează în România dispozitivul OrCam MyEye, un tip de ochelari destinaţi persoanelor nevăzătoare sau parţial nevăzătoare, care au ataşată o cameră de luat vederi cu un program care identifică numeroase informaţii din câmpul vizual, pe care le descrie verbal utilizatorului.Astfel, camera de luat vederi are capacitatea de a citi text (ziare, cărţi, subtitrări, etichete de produse etc.), identifică feţele oamenilor sau culori, informând verbal utilizatorul cu privire la toate aceste aspecte.Roxana Tarca, distribuitor OrCam în România, a precizat că persoanele cu dizabilităţi pot accesa în prezent tichete valorice de 5.000 de euro, cu care îşi pot achiziţiona aparate care le îmbunătăţesc viaţa."Cetăţenii ţării noastre au acum posibilitatea să primească în mod gratuit dispozitive care să-i ajute să trăiască independent. Contextul general în care ne aflăm este Strategia Naţională 'O societate fă?ră? bariere pentru persoanele cu dizabilităţi'. Această strategie este modul în care ţara noastră înţelege să se alăture Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, instituită la nivel european în 2010. În cadrul aceste strategii naţionale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a reuşit să identifice nişte fonduri europene pe axa Program Operaţional Capital Uman, fonduri cu ajutorul cărora beneficiarii direcţi, care sunt oamenii cu dizabilităţi, au ocazia, respectând nişte criterii de eligibilitate, să primească un voucher în valoare de 5.000 de euro pe care să îl preschimbe cu un dispozitiv care să îi ajute în dizabilitatea de care suferă. Insist asupra faptului că programul se adresează tuturor persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de natura acesteia - locomotorie, vizuală, auditivă, iar dispozitivele pe care şi le pot cumpăra cu aceste vouchere sunt dispozitive care nu sunt acoperite momentan de Casa de Asigurări de Sănătate", a declarat Roxana Tarca.Reprezentantul OrCam în România a susţinut că scopul programului de finanţare derulat de Ministerul Muncii este integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii."Programul se numeşte 'Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi'. Cu alte cuvinte, Ministerul Muncii oferă aceste fonduri în vederea reintegrării persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii şi în viaţa de zi cu zi. Fondurile puse la mezat în cadrul acestui program sunt în valoare de 20 de milioane de euro, programul se desfăşoară pe parcursul a 36 de luni, începând din noiembrie 2019 şi până în 2022. Modul de funcţionare a programului este următorul: beneficiarul de drept este persoana cu dizabilităţi. Nu aveţi nevoie să vă înrolaţi în nicio organizaţie non-profit, sunteţi singurii beneficiari ai acestor vouchere", a explicat Roxana Tarca.Ea le-a transmis persoanelor cu dizabilităţi de vedere condiţiile de eligibilitate pentru accesarea programului de finanţare."Puteţi primi aceste vouchere dacă bifaţi criteriile de eligibilitate: orice persoană adultă, adică între 18 şi 64 de ani, care suferă de o dizabilitate şi are un certificat de încadrare în grad de handicap în acest sens şi este aptă de muncă se poate adresa mai întâi asociaţiei de plasare a forţei de muncă (AJOFM - n. r.), unde primul pas este faptul că sunt înrolaţi într-un program de consultanţă în vederea găsirii unui loc de muncă şi mediere cu posibilii angajatorii. După ce vă înrolaţi la agenţia de plasare a forţei de muncă, cu nişte documente pe care le primiţi de acolo, mergeţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi şi Protecţie a Copilului din oraşul în care aveţi domiciliul şi depuneţi dosarul final în vederea obţinerii acestui voucher. Criteriile de eligibilitate au legătură cu faptul că obiectivul final este faptul ca persoana cu dizabilităţi să primească o şansă în plus pentru a-şi găsi un loc de muncă. Aşadar, câtă vreme sunteţi apţi de muncă, adică nu aveţi instituit în certificatul de încadrare în grad de handicap o incapacitate de muncă permanentă, vă înrolaţi la AJOFM sau ANOFM ca persoană care doreşte să fie luată în calcul în găsirea unui loc de muncă, primiţi o adeverinţă medicală de la medicul specialist care indică că utilizarea dispozitivului pentru dizabilitatea dumneavoastră vă ajută să fiţi mai independenţi şi să vă puteţi accesa un loc de muncă, toate aceste documente sunt depuse la DGASPC, în aproximativ o lună sunteţi informaţi asupra emiterii voucherului, cu care mergeţi apoi la furnizorii de dispozitive şi îl preschimbaţi în dispozitivul pe care vi-l doriţi", a menţionat Tarca.Ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, a menţionat că activitatea comercială din România a companiei israeliene îmbină două dintre priorităţile de afaceri ale societăţilor comerciale israeliene în această ţară - sănătatea şi tehnologia."Miniştrii de Externe al României şi al Israelului au hotărât să creeze un grup de lucru comun care să se concentreze pe aspecte economice. Noi ne vom concentra pe trei teme principale: sănătatea, agricultura şi tehnologia, aceasta din urmă cu accent pe IT şi inteligenţă artificială. Şi acum ajungem la OrCam, care este o companie care combină două din cele trei teme despre care vorbeam - tehnologie şi sănătate. (...) În 2019, OrCam a intrat pe piaţa românească şi îmi aduc aminte că am avut privilegiul să testez aceşti ochelari care le permit să vadă nevăzătorilor şi persoanelor cu problemele de vedere. Vă mărturisesc că am fost şocat, iar faptul că Ministerul Muncii şi autorităţile române au inclus acest produs pe lista produselor lor mă face să cred că există mult spaţiu de cooperare în acest domeniu", a afirmat David Saranga.Ambasadorul a apreciat că OrCam ar trebui să ajungă la toate cele aproximativ 100.000 de persoane nevăzătoare sau parţial nevăzătoare din România."Cel mai important lucru este faptul că acest dispozitiv permite oamenilor să revină pe piaţa forţei de muncă şi cu toţii înţelegem importanţa, pentru noi toţi, de a face parte din forţa de muncă, în special pentru persoanele nevăzătoare şi pentru persoanele cu probleme de vedere. Deci, în afară de beneficiile economice pentru societate, vorbim şi de beneficiile sociale ale acestui dispozitiv. Iar faptul că vorbim aici de fonduri europene pe care OrCam a reuşit să le aducă în România pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din România mă face să fie foarte mândru de prezenţa OrCam pe piaţa românească. Mai avem mult de lucru, pentru că ştim că în România sunt circa 100.000 de oameni care sunt fie nevăzători fie au probleme de vedere. Scopul nostru şi al OrCam ar trebui să fie să ajungă la toţi aceştia. Aşa cum ştim, nevăzătorii sau persoanele cu problemele de vedere nu se uită la televizor, nu citesc ziarele, le este dificil să navigheze pe internet, iar provocarea e aceea de a ajunge la aceşti oameni", a susţinut Saranga.