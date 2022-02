NFL va oferi bilete virtuale NFT la Super Bowl din Los Angeles

După lansarea NFT-urilor de bilete virtuale comemorative în noiembrie 2021, NFL a distribuit peste 250.000 de NFT la jumătatea lunii ianuarie. NFL a anunțat oficial miercuri că fiecare fan care participă la Super Bowl LVI din Los Angeles pe 13 februarie va primi un jeton nefungibil (NFT) unic, conform cointelegraph.com.

NFT va prezenta secțiunea, rândul și scaunul lor unice pentru a comemora ziua jocului și întoarcerea Super Bowl-ului la Los Angeles pentru prima dată în aproape 30 de ani.

