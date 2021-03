Nici nu ştiam să citesc hârtia, că nu am mai primit niciodată aşa ceva, spune Mihai Eşanu, după convocarea la tineret

Portarul Mihai Eşanu a declarat că a trăit cel mai important moment al vieţii atunci când a aflat că este convocat la naţionala de tineret pentru Euro-2021 de tineret, potrivit news.ro.

“Este cea mai impotantă realizare din viaţa mea şi mă bucur foarte mult. Dacă stau să mă gândesc, în urmă cu doi ani nu ştiam dacă voi mai putea să merg vreodată şi a urmat o perioadă foarte grea, dar am muncit mult şi vreau să mulţumesc familiei, prietenilor, antrenorilor cu care am lucrat şi celor care au fost alături de mine, pentru că numai eu şi ei ştim prin ce am trecut. Ştiu ce înseamnă lucrul acesta, e cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla. Eram în drum spre antrenament, am primit ceva de la un delegat al clubului. Nici nu ştiam să citesc hârtia, că nu am mai primit niciodată aşa ceva. L-am sunat: ce-i asta? Mi-a zis că sunt la lot. Eram aşa…nu ştiam ce să cred. Până când n-am văzut pe site-ul FRF, nu am crezut. Nişte sentimente… Sincer, nu mi-au dat lacrimile, pentru că eram în vestiar şi nu voiam să mă vadă băieţii, dar dacă nu eram, sigur că îmi dădeau lacrimile. E ceva incredibil, e ca un vis pentru mine”, a declarat Eşanu, conform frf.ro.

Reprezentativa Under 21 a României va participa în perioada 24-30 martie la faza grupelor a Campionatului European U21 din Ungaria şi Slovenia. Distribuită în grupa A, alături de ţara gazdă, Germania şi Ţările de Jos, selecţionata României va disputa toate cele trei partide la Budapesta, pe Stadionul Új Bozsik.

Faza grupelor va avea loc în perioada 24-31 martie 2021, în timp ce fazele eliminatorii se vor disputa între 31 mai şi 6 iunie 2021. Programul tricolorilor este următorul:

24 martie, 22:00: România – Ţările de Jos;

27 martie, 19:00: Ungaria – România;

30 martie, 19:00: Germania – România.

Fazele eliminatorii se vor disputa între 31 mai şi 6 iunie 2021. Partidele vor fi în direct la TVR 1 şi Radio România Actualităţi.