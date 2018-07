Nicio şansă să se cuminţească - Ce au găsit gardienii în celula fostului lider al galeriei Stelei

Gheorghe Mustață, fostul lider al galeriei Stelei, a comis-o, din nou. După ce a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare, Mustaţă dă dovadă că nu are nici cea mai mică întenţie să se reabiliteze. Conform Can Can, gardienii au găsit în celula lui Mustaţă un telefon mobil.